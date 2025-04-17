В Пензе глава правительства получил представление и нашел 181 млн на лекарства

Правительство Пензенской области в 2025 году выделило на лекарства для пациентов с онкологией, орфанными заболеваниями и сахарным диабетом на 181 млн руб. меньше необходимого. К такому выводу пришла прокуратура региона по результатам проверки, сообщает пресс-служба.

Выявленное обстоятельство «не позволяло в полном объеме обеспечить гарантированное государством право граждан на охрану здоровья путем предоставления льготных лекарственных препаратов»,— подчеркнули в прокуратуре. Результатом надзорных мероприятий оказалось представление, внесенное в адрес председателя правительства Пензенской области Николая Симонова.

По итогам рассмотрения акта руководство региона перераспределило средства. Ассигнования на лекарства увеличены на 181 млн руб.

Никита Маркелов