Саратовский филиал «Т Плюс» готов работать с убытками

Саратовский филиал «Т Плюс» работает с убытками, так что завышенные тарифы вполне себя оправдывают. С такими заявлениями выступил руководитель регионального филиала Андрей Гусятников в облдуме на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

По словам Андрея Гусятникова, плата за газ составляет 53% тарифа, 18% — ремонтные работы и инвестпрограммы. «Ни о каких покрытиях тарифной составляющей или расчетной прибыли речи быть не может»,— заявил господин Гусятников. По этой причине завышенные тарифы в Саратовском регионе оправданы.

Саратовский филиал подает в дома воду температурой 65–75 градусов, хотя не обязан так сильно нагревать теплоноситель. Желание пойти навстречу жителям приводит к потере в доходах по Саратову, Энгельсу, Балаково на 400 млн руб. ежегодно. Более 5 млрд руб. составляют неучтенные расходы.

По словам господина Гусятникова, саратовский филиал «является самым убыточным в компании». Депутат Вадим Рогожин отметил, что прошлый директор организации говорил то же самое.

«Если такие убытки терпите, тарифы низкие, то зачем содержите такое убыточное для себя хозяйство? — интересовался облдеп. — Я так просто догадываюсь, что все-таки есть прибыль у вас какая-то, может, она каким-то образом скрыта, иначе бы коммерческая организация, которой вы являетесь, не занималась бы этим бизнесом в нашей области. Вот вы нам правду скажите, зачем вам нужно?»

«Я вам говорю правду,— ответил господин Гусятников. — Все финансовые отчеты прозрачны. Мы публичное акционерное общество, вы можете проверить это в любых налоговых реестрах. Почему мы не уходим? Это социальный бизнес, от него отказаться просто так нельзя»,— подчеркнул менеджер. Спикер отметил высокую ставку рефинансирования, при которой работать становится все сложнее.

«У нас даже в бизнес-плане предусмотрен по итогам 2025 года отрицательный финансовый результат всей группы. Вот это те реалии, в которых мы сейчас находимся»,— посетовал господин Гусятников.

Светлана Федорова