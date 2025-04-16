Директором саратовского управления «Почты России» стала Ксения Горбунова

Должность директора в управлении федеральной почтовой связи Саратовской области получила Ксения Горбунова. Об этом сообщает пресс-служба «Почты России».

До назначения на эту должность Ксения Горбунова была замдиректора по операционному управлению. В свое время она окончила Мордовский государственный университет по специальности «Финансы и кредит».

К работе в «Почте России» Ксения Горбунова приступила весной 2019 года. До этого она трудилась в банковской сфере. На должности директора ей предстоит акцентировать внимание на цифровизации почтовых услуг и на повышении качества обслуживания клиентов в Саратовской области.

Напомним, главой УФПС Саратовской области с октября 2020 года был Сергей Дубровин. До этого он занимал должность начальника Тольяттинского почтамта Самарской области.

Павел Фролов