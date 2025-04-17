На городское хозяйство Саратова за 2024 год выделили 18 млрд рублей

На содержание городского хозяйства Саратова в минувшем году направили 18 млрд руб. Об этом сообщил председатель комитета по финансам мэрии Александр Струков в ходе публичных слушаний об исполнении бюджета.

По словам чиновника, 2 млрд руб. ушли на переселение из аварийного жилья, 111 млн руб. направили на снос домов. На уличное освещение и на благоустройство потратили 247 млн и 267 млн руб. соответственно.

Александр Струков рассказал, что обеспечение деятельности предприятий по уборке Саратова обошлось в сумму свыше 1 млрд руб. На дорожное хозяйство выделили более 3 млрд руб., а на социальную сферу — 19,4 млрд руб.

Павел Фролов