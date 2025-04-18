Астраханский минград проиграл НКО спор из-за повышения арендной платы в 170 раз

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск НКО «Каспрыба» к минимущество региона, признав недействительным повышение арендной платы за причал в селе Оранжереи. Суд постановил, что увеличение платы почти в 170 раз нарушает принцип добросовестности.

В 2018 году «Каспрыба» арендовала причал площадью 229,3 кв. м за 4,6 тыс. руб. в месяц. После окончания срока аренды договор продлили на прежних условиях. В декабре 2023 года министерство уведомило организацию о повышении арендной платы до 788,4 тыс. руб. в месяц, ссылаясь на отчет независимого оценщика. Рыболовный союз посчитал это необоснованным и обратился в суд.

Суд назначил независимую экспертизу, которая установила рыночную стоимость аренды в 12,5 тыс. руб. в месяц. Эксперт Иван Кутняков подтвердил, что первоначальный отчет министерства не учитывал реальные рыночные условия. Судья Евгения Лаврентьева отметила, что министерство злоупотребило своим правом, используя недостоверные данные. Суд обязал министерство вернуть прежний размер арендной платы и возместить «Каспрыбе» 36 тыс. руб. судебных расходов.

Партнер юридической фирмы INTELLECT, руководитель практики «Недвижимость, энергетика и ЖКХ» Александр Латыев считает, что шансы областного минграда на отмену решения стремятся к нулю. «Если в 2018 году арендная плата была определена в размере менее 5 тыс. руб., то почти невозможно представить себе, чтобы плата за то же самое имущество спустя пять лет стала больше почти в 170 раз – инфляция в России таких показателей не достигала уже 100 лет. Поэтому даже в случае назначения повторной экспертизы маловероятно, чтобы суд согласился с правотой министерства», – заключил юрист в ходе разговора с «Ъ».

Нина Шевченко