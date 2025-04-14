Суд обязал администрацию Саратова сохранить Дом трезвости

Арбитражный суд Саратовской области обязал администрацию Саратова провести работы по сохранению особняка Готовицкого, также известного как Дом трезвости. Решение приняла судья Виктория Сахнова.

Иск летом 2024 года подал комитет культурного наследия Саратовской области. Он просил обязать мэрию в течение полугода провести комплексное инженерно-техническое исследование состояния памятника архитектуры на Григорьева, 45, отремонтировать водосточную систему и отмостки на боковых и двором фасадах, разработать и согласовать проект по сохранению объекта культурного наследия (ОКН). Третьими лицами к делу привлекли комитет по управлению имуществом Саратова, прокуратуру и администрацию Волжского района, комитет по архитектуре, комитет по финансам мэрии.

Из материалов дела следует, что здание площадью 333 кв. м принадлежит администрации Саратова и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Частично нет стекол, крыша намокает, краска осыпается, размер трещин достигает 8 см, утрачена часть декора. Внутри из-за попадания дождя отслоилась штукатурка.

На основании согласованной документации до 30 мая 2023 года чиновники должны были провести противоаварийные работы, но не сделали их, что грозит утратой. Кроме того, дальнейшее бездействие угрожает людям и их имуществу, так как конструкции здания рушатся на прилегающую территорию.

Суд удовлетворил иск и обязал администрацию Саратова провести комплексное инженерно-техническое исследование состояния особняка на Григорьева, установить водосточную систему и провести иные работы. В случае неисполнения мэрия будет платить неустойку. На момент написания материала апелляция на решение не подана.

В 2022 году из особняка выселили региональную общественную организацию трезвости и здоровья. Взамен ей предложили шесть помещений на выбор, но руководитель Наталья Королькова сообщала, что они в плохом состоянии. В администрации объясняли свои действия тем, что общество трезвости плохо следит за состоянием здания — памятника, которым пользуется на безвозмездной основе. В марте 2025 года городской комитет по архитектуре объявил аукцион по поиску подрядчика на противоаварийные работы в Доме трезвости. Он предлагал 2,2 млн руб., но желающих провести их не нашлось. Торги не состоялось.

Ольга Симонова