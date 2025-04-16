Замминистра рассказал о банкротстве трех крупных предприятий в Саратове

Саратовский завод «Нефтемаш-Сапкон» находится в банкротстве, вопрос рассматривается в Арбитражном суде. О его дальнейшей судьбе и двух других проблемных предприятиях говорили в областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Заместитель министра промышленности и энергетики Саратовской области Александр Изтлеуов сообщил, что с декабря 2022 года на Заводе автономных источников (ЗАИТ) введена процедура банкротства. По его словам, основной производственный процесс не затронут, задолженности по заработной плате нет, все социальные обязательства, касающиеся работников, исполняются в полном объеме.

«Наша основная задача — сохранение и развития предприятия, и я уверен, мы справимся с ее исполнением»,— сообщил господин Изтлеуов.

На предприятии «Нефтемаш-Сапкон», находящемся в банкротстве, имеется задолженность по заработной плате.

«Сейчас в рамках конкурсного производства в судебном порядке в арбитраже рассматривается вопрос, касающийся дальнейшей судьбы банкротства завода,— сообщил господин Изтлеуов. — Поскольку ситуация находится в судебной плоскости, нежелательно высказывать суждения и оценки происходящего, чтобы они негативно не повлияли на дальнейший ход развития ситуации, потому что хотелось бы как можно скорее задействовать площадку в конкурс в промышленном производстве, чтобы обеспечить выпуск востребованной продукции. Тем более мы все знаем, что рядом площадка, она, в общем-то, востребована, в полной мере используется, и там занято более 1,5 тыс. человек для исполнения первоочередных задач».

Проблемы Саратовского института стекла господин Изтлеуов объяснил инвестпроектом, направленным на увеличение мощности печи расплава до 350 тонн в сутки, но после введения в эксплуатации «по ряду объективных и субъективных причин» предприятие не смогло выйти на эффективную производственную деятельность. Сейчас ситуация на предприятии неоднозначная, сложная, по признанию замминистра.

«Очень много усилий было вложено в то, чтобы сохранить предприятие, и я думаю, нам еще придется приложить очень много усилий для того, чтобы вывести его из процедуры банкротства и организовать эффективное промышленное производство»,— заверил господин Изтлеуов.

Отвечая на вопросы депутатов, замминистра сообщил, что по предприятию «Нефтемаш» — САПКОН в судебном порядке рассматриваются дальнейшие действия по ходу процедуры конкурсного производства, которая направлена на то, чтобы «удовлетворить требования кредиторов и реализовать имущество профильному инвестору, заинтересованному в восстановлении производственной деятельности».

Татьяна Смирнова