В Энгельсе капитально отремонтируют краеведческий музей за 45,5 млн рублей

На капремонт Энгельсского краеведческого музея потратят 45,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Саратовской области.

Из указанной суммы 25,5 млн выделили из федерального и регионального бюджетов, 20 млн руб. — из местного. Специалистам предстоит отремонтировать кровлю и фасад здания, установить современную архитектурную подсветку. Соответствующие работы выполнят по линии нацпроекта «Семья».

В рамках подготовительных мероприятий, которые начались в минувшем месяце, вокруг краеведческого музея появилось ограждение. Основные работы должны завершить к середине августа текущего года.

На муниципальные деньги специалисты заменят оконные блоки на главном фасаде, отремонтируют цоколь и крыльцо, установят системы кондиционирования. Отметим, в 2025 году Энгельсскому краеведческому музею исполнится 100 лет.

Павел Фролов