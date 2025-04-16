Минстрою Пензенской области выделят 1 млрд рублей

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление о перераспределении ассигнований, предусмотренных в бюджете региона на текущий год. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства области получит чуть более 1 млрд руб.

Из указанной суммы 132,1 млн руб. пойдут на оплату госконтрактов для осуществления регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах региона. На эти же цели в Пензенской городской агломерации направят 760,6 млн руб.

В случае со 100 млн руб. речь идет о субсидиях на возведение и содержание дорог общего пользования. На капремонт объектов, которые находятся в собственности муниципальных образований, потратят 1,3 млн руб. ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» получит 7,2 млн руб.

Павел Фролов