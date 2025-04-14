В мэрии Волгограда появились двое новых руководителей

В администрации Волгограда произошли кадровые изменения. Об этом сообщает мэрия.

Так, заместителем главы Волгограда стал Евгений Коробко, а председателем Комитета по информационной политике администрации города Максим Баннов. Они приступили к рабочим обязанностям с 14 апреля.

За плечами Евгения Коробко большой опыт работы в сфере строительства. С конца минувшего года он исполнял обязанности замглавы Волгограда. В свое время Евгений Коробко окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный институт.

Максим Баннов долгое время работал в СМИ и пресс-службах различных организаций. До прихода в администрацию Волгограда он трудился в МКУ «Городской информационный центр». В свое время Максим Баннов окончил Волгоградский государственный университет.

Павел Фролов