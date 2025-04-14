В центре Саратова хотят продать за 70 млн здание бывшего ночного клуба

В Саратове продают здание, в котором в начале 2000-х располагался ночной клуб «Акварель». Соответствующее объявление появилось в Сети.

Речь идет о строении на площади Кирова, в районе кинотеатра «Победа». Сейчас оно включает в себя торговые помещения общей площажью 600 кв. м.

В объявлении сказано, что земельный участок находится в собственности. За указанное здание просят 70 млн руб. Автор объявления указывает на «большой пешеходный трафик» в районе выставленной на продажу недвижимости.

Павел Фролов