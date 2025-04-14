Экс-глава энгельсского МКУ Геннадий Шония отдал 17 млн Бегонии и пойдет под суд

Энгельсский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) в отношении 58-летнего бывшего директора МКУ «Городское хозяйство». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, с апреля 2016 года по июль 2022 года фигурант неоднократно заключал с аффилированной коммерческой организацией, зарегистрированной на родственницу, договоры по выращиванию цветов, обустройству цветников и высадке рассады в Энгельсском районе. Этой работой же занимались сотрудники возглавляемого им учреждения.

Директором зарегистрированного в Энгельсе в декабре 2008 года МКУ «Городское хозяйство» в указанный период являлся Геннадий Шония. Он возглавлял учреждение с 2011 года по 2022 год.

Причиненный бюджету ущерб оценили в 17 млн руб. Из-за работ по озеленению города сотрудниками МКУ «Городское хозяйство» была ограничена производительность на прочих объектах благоустройства.

Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение. По данным СУ СКР по Саратовской области, по ходатайству следствия суд арестовал имущество Геннадия Шонии и его близких родственников на сумму более 5 млн руб. в целях обеспечения возмещения ущерба.

В упомянутый следствием период МКУ «Городское хозяйство» заключило 10 контрактов на 14,3 млн руб. с ООО «Бегония». Еще один контракт на 2,9 млн руб. с компании отдал комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского района. Предметами соответствующих договоров было украшение районного центра цветниками.

С 11 ноября 2022 года руководителем ООО «Бегония» числится Светлана Чернова. С 6 апреля по 26 сентября 2023 года она возглавляла МДОУ «Детский сад № 66».

Павел Фролов