Астраханские депутаты обсудят корректировку бюджета на 2025-2027 годы

Депутаты Совета думы Астраханской области под председательством Игоря Мартынова обсудили повестку пленарного заседания, запланированного на 22 апреля. Будут подняты 13 вопросов, среди которых основное внимание уделят корректировке бюджета на 2025-2027 годы.

Доходы бюджета в 2025 году увеличатся на 977,6 млн руб. за счет налоговых и неналоговых поступлений. Расходы планируется повысить более чем на 4,4 млн руб. Итоговые показатели: доходы — свыше 79,8 млрд руб., расходы — почти 85,7 млрд руб.

Парламентарии также рассмотрят изменения в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Доходы фонда вырастут на 29,7 млн руб., достигнув свыше 19,7 млрд руб., а расходы увеличатся на 337,5 млн руб., превысив 20 млрд руб. Финансирование программы ОМС составит более 19,2 млрд руб., что на 184,7 тыс. руб. больше предыдущих планов.

В повестке обсуждения изменений в закон о дорожном фонде одним из ключевых вопросов станет инициатива губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина. Он предложил законопроект, который предусматривает расширение источников финансирования фонда за счет средств региональных бюджетов.

Нина Шевченко