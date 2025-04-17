Синяков нет — обвинение есть

Советский районный суд Астрахани рассмотрит дело о нападении на полицейского. В ночь с 8 на 9 февраля 2025 у бара «Бархан» произошла потасовка с участием сотрудников ГБР и МВД, которые применили силу к фигуранту, якобы отказавшемуся проследовать в служебный автомобиль. По версии следствия, обвиняемый ударил полицейского кулаком в грудь, хотя медики повреждений на теле сотрудника не обнаружили. Юристы считают сведения из рапорта полиции крайне сомнительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полицейский уверяет, что стал жертвой нападения фигуранта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Полицейский уверяет, что стал жертвой нападения фигуранта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Советский районный суд Астрахани 21 апреля рассмотрит дело жителя села Яксатово Приволжского района Ратмира Рахметова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского Марата Курмамбаева (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Инцидент случился в ночь с 8 на 9 февраля 2025 года в баре «Бархан» на ул. Немова, 21а, в Советском районе областного центра, где Ратмир Рахметов отдыхал вместе с четырьмя своими друзьями. Там они познакомились с Ринатом Бердиевым, который вступил в потасовку с одним из приятелей фигуранта. Господин Рахметов пытался разнять драку. В это время к бару подъехала служебная машина группы быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Волга-Щит», и сотрудники ГБР, среди которых были Руслан Алиев и Даниил Запевалов, вывели всех участников конфликта на улицу.

Через некоторое время прибыли на место и сотрудники патрульно-постовой службы. Они потребовали от Ратмира Рахметова пройти к служебному автомобилю для дальнейшего следования в отдел полиции №1. Однако астраханец в агрессивной форме отказался и якобы ударил сотрудника кулаком в грудь, после чего к фигуранту применили силу, указано в материалах дела.

На снятых очевидцами видео сотрудники ЧОП «Волга-Щит» и полицейские начали избивать двух участников конфликта. На кадрах фигуранты не пытались оказать сопротивление правоохранителям и подняли руки. Из материалов дела следует, что это были старший сержант Марат Курмамбаев и младший лейтенант Альмир Телешов отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани. Адвокат Алена Костюрина отметила: в момент драки видеорегистратор и видеокамеры на служебной машине были выключены по непонятным причинам.

Из показаний Ратмира Рахметова следует: сотрудники ГБР и один из полицейских по приказу младшего лейтенанта Альмира Телешова избили его, в результате чего фигурант на некоторое время потерял сознание. Когда он очнулся, потасовка продолжалась, он встал и тут же получил от Марата Курмамбаева. Тот повалил господина Рахметова на землю и снова избил ногами, уверяет обвиняемый. По его словам, сотрудники ГБР Даниил Запевалов и Руслан Алиев также применяли в отношении него силу и брызгали ему в лицо перцовым баллончиком. В рапорте полицейские указали, что гематомы и другие раны фигурант получил в результате избиения своими же друзьями.

После задержания и следствия прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ратмира Рахметова. Фабула не соответствовала установленным обстоятельствам и материалам уголовного дела, посчитала адвокат фигуранта Алена Костюрина и на предварительном заседании ходатайствовала о возврате материалов на дополнительное расследование, однако Советский райсуд Астрахани отказал.

10 февраля суд на сутки арестовал Ратмира Рахметова за неповиновение требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). В основу дела лег рапорт сотрудников полиции Марата Курмамбаева и Альмира Телешова.

«В обвинительном заключении и протоколе об административном правонарушении, а также в рапортах сотрудников полиции Курмамбаева и Телешова указано, что основанием для предъявления сотрудниками полиции требования Рахметову проследовать в отдел полиции явилось сообщение сотрудников ГБР Запевалова и Алиева об учинении в отношении них хулиганских действий»,— рассказала «Ъ» адвокат Ратмира Рахметова Алена Костюрина. При этом дело об административном правонарушении по соответствующей статье так и не возбуждено. «Возникает вопрос: были ли законны требования сотрудников полиции к гражданину Рахметову проследовать в отдел полиции, а также сам факт его задержания и является ли законным указание об этом в обвинительном заключении и постановлении о привлечении Рахметова к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям силовиков.— „Ъ“)?» — уточнила госпожа Костюрина.

21 февраля фигурант попросил региональное СУ СКР проверить действия Курмамбаева и Телешова на наличие составов превышения должностных полномочий и совершения служебного подлога (ст. 286, 292 УК РФ). 3 марта ведомство отказало. Прокуратура также не стала проверять действия следователей. Ведомство сослалось на то, что решение отменено руководителем следственного органа в порядке ведомственного контроля. Комментировать ситуацию «Ъ» в прокуратуре отказались.

Партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков считает, что версии обвинения сомнительны и шансы добиться позитивного для подсудимого решения есть. В материалах дела нет сведений о том, что фигурант ударил полицейского, подчеркивает юрист. «В рапорте отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ, что ставит под сомнение и вовсе наличие события преступления. Кроме того, не подтвержденная в присутствии адвоката явка с повинной не может являться доказательством вины обвиняемого»,— пояснил эксперт.

Господин Яблоков также отметил, что судмедэксперты повреждений у правоохранителя не обнаружили. «Эксперт исследует не только лицо, но и медицинские документы, оформленные врачами до экспертизы. Результат исследования может свидетельствовать лишь об одном — сила не применялась. В противном случае были бы описаны повреждения (как минимум на основании медицинских документов). Таким образом, имея в наличии весьма объективные данные (рапорт — составлен теми же сотрудниками, заключение эксперта — независимым экспертом), мы можем говорить, как минимум, о необходимости организации дополнительного расследования. Как максимум — об оправдании Рахметова»,— заключил адвокат.

Господин Рахметов утверждает, что противоправных действий в отношении сотрудника МВД не совершал и сам стал потерпевшим в этом конфликте. Его адвокат Алена Костюрина считает, что уголовное дело в отношении ее доверителя возбуждено незаконно, обвинение построено на противоречивых показаниях потерпевшего и свидетелей, которые указали разные версии события преступления.