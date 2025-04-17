Синяков нет — обвинение есть
Суд в Астрахани выяснит, как избитый гражданин напал на полицейского
Советский районный суд Астрахани рассмотрит дело о нападении на полицейского. В ночь с 8 на 9 февраля 2025 у бара «Бархан» произошла потасовка с участием сотрудников ГБР и МВД, которые применили силу к фигуранту, якобы отказавшемуся проследовать в служебный автомобиль. По версии следствия, обвиняемый ударил полицейского кулаком в грудь, хотя медики повреждений на теле сотрудника не обнаружили. Юристы считают сведения из рапорта полиции крайне сомнительными.
Полицейский уверяет, что стал жертвой нападения фигуранта
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Советский районный суд Астрахани 21 апреля рассмотрит дело жителя села Яксатово Приволжского района Ратмира Рахметова. Его обвиняют в применении насилия в отношении полицейского Марата Курмамбаева (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Инцидент случился в ночь с 8 на 9 февраля 2025 года в баре «Бархан» на ул. Немова, 21а, в Советском районе областного центра, где Ратмир Рахметов отдыхал вместе с четырьмя своими друзьями. Там они познакомились с Ринатом Бердиевым, который вступил в потасовку с одним из приятелей фигуранта. Господин Рахметов пытался разнять драку. В это время к бару подъехала служебная машина группы быстрого реагирования (ГБР) ЧОП «Волга-Щит», и сотрудники ГБР, среди которых были Руслан Алиев и Даниил Запевалов, вывели всех участников конфликта на улицу.
Через некоторое время прибыли на место и сотрудники патрульно-постовой службы. Они потребовали от Ратмира Рахметова пройти к служебному автомобилю для дальнейшего следования в отдел полиции №1. Однако астраханец в агрессивной форме отказался и якобы ударил сотрудника кулаком в грудь, после чего к фигуранту применили силу, указано в материалах дела.
На снятых очевидцами видео сотрудники ЧОП «Волга-Щит» и полицейские начали избивать двух участников конфликта. На кадрах фигуранты не пытались оказать сопротивление правоохранителям и подняли руки. Из материалов дела следует, что это были старший сержант Марат Курмамбаев и младший лейтенант Альмир Телешов отдела полиции №1 УМВД России по Астрахани. Адвокат Алена Костюрина отметила: в момент драки видеорегистратор и видеокамеры на служебной машине были выключены по непонятным причинам.
Из показаний Ратмира Рахметова следует: сотрудники ГБР и один из полицейских по приказу младшего лейтенанта Альмира Телешова избили его, в результате чего фигурант на некоторое время потерял сознание. Когда он очнулся, потасовка продолжалась, он встал и тут же получил от Марата Курмамбаева. Тот повалил господина Рахметова на землю и снова избил ногами, уверяет обвиняемый. По его словам, сотрудники ГБР Даниил Запевалов и Руслан Алиев также применяли в отношении него силу и брызгали ему в лицо перцовым баллончиком. В рапорте полицейские указали, что гематомы и другие раны фигурант получил в результате избиения своими же друзьями.
После задержания и следствия прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ратмира Рахметова. Фабула не соответствовала установленным обстоятельствам и материалам уголовного дела, посчитала адвокат фигуранта Алена Костюрина и на предварительном заседании ходатайствовала о возврате материалов на дополнительное расследование, однако Советский райсуд Астрахани отказал.
10 февраля суд на сутки арестовал Ратмира Рахметова за неповиновение требованиям сотрудников полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). В основу дела лег рапорт сотрудников полиции Марата Курмамбаева и Альмира Телешова.
«В обвинительном заключении и протоколе об административном правонарушении, а также в рапортах сотрудников полиции Курмамбаева и Телешова указано, что основанием для предъявления сотрудниками полиции требования Рахметову проследовать в отдел полиции явилось сообщение сотрудников ГБР Запевалова и Алиева об учинении в отношении них хулиганских действий»,— рассказала «Ъ» адвокат Ратмира Рахметова Алена Костюрина. При этом дело об административном правонарушении по соответствующей статье так и не возбуждено. «Возникает вопрос: были ли законны требования сотрудников полиции к гражданину Рахметову проследовать в отдел полиции, а также сам факт его задержания и является ли законным указание об этом в обвинительном заключении и постановлении о привлечении Рахметова к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение требованиям силовиков.— „Ъ“)?» — уточнила госпожа Костюрина.
21 февраля фигурант попросил региональное СУ СКР проверить действия Курмамбаева и Телешова на наличие составов превышения должностных полномочий и совершения служебного подлога (ст. 286, 292 УК РФ). 3 марта ведомство отказало. Прокуратура также не стала проверять действия следователей. Ведомство сослалось на то, что решение отменено руководителем следственного органа в порядке ведомственного контроля. Комментировать ситуацию «Ъ» в прокуратуре отказались.
Партнер консалтинговой компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков считает, что версии обвинения сомнительны и шансы добиться позитивного для подсудимого решения есть. В материалах дела нет сведений о том, что фигурант ударил полицейского, подчеркивает юрист. «В рапорте отсутствуют признаки преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ, что ставит под сомнение и вовсе наличие события преступления. Кроме того, не подтвержденная в присутствии адвоката явка с повинной не может являться доказательством вины обвиняемого»,— пояснил эксперт.
Господин Яблоков также отметил, что судмедэксперты повреждений у правоохранителя не обнаружили. «Эксперт исследует не только лицо, но и медицинские документы, оформленные врачами до экспертизы. Результат исследования может свидетельствовать лишь об одном — сила не применялась. В противном случае были бы описаны повреждения (как минимум на основании медицинских документов). Таким образом, имея в наличии весьма объективные данные (рапорт — составлен теми же сотрудниками, заключение эксперта — независимым экспертом), мы можем говорить, как минимум, о необходимости организации дополнительного расследования. Как максимум — об оправдании Рахметова»,— заключил адвокат.
Господин Рахметов утверждает, что противоправных действий в отношении сотрудника МВД не совершал и сам стал потерпевшим в этом конфликте. Его адвокат Алена Костюрина считает, что уголовное дело в отношении ее доверителя возбуждено незаконно, обвинение построено на противоречивых показаниях потерпевшего и свидетелей, которые указали разные версии события преступления.