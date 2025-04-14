Фундамент рухнул под долгами

Строительная компания «Лютан-cтройсервис», принадлежащая экс-депутату думы Астраханской области Шамилю Сарыеву, признана банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд региона 8 апреля. Причиной, из-за чего застройщика объявили несостоятельным, стала задолженность перед кредиторами на общую сумму 2 млн руб. Задолженность самого учредителя составляет 11 млн руб., но господин Сарыев не выступал перед кредиторами в рамках дела. Его ходатайство о погашении долгов компании было отклонено из-за процессуальных нарушений. В отношении юрлица введен конкурс. Юристы полагают, что шансы на обжалование решения минимальны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани банкротом признан застройщик с 23-летней историей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Астрахани банкротом признан застройщик с 23-летней историей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Астраханской области 8 апреля вынес окончательное решение по делу о банкротстве ООО «Лютан-cтройсервис». Компания, специализировавшаяся на строительных услугах, официально признана несостоятельной из-за долга перед кредиторами 2,25 млн руб. Судья Диана Беляева утвердила введение конкурсного производства на шесть месяцев — до 29 сентября 2025 года. Управляющим назначена Юлия Каряпкина.

ООО «Лютан-cтройсервис» зарегистрировано в Астрахани в сентябре 1997 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Фирма принадлежит экс-депутату облдумы Шамилю Сарыеву (ЕР). Прошлый год юрлицо закрыло с нулевой прибылью при обороте 4,9 млн руб. Стоимость компании составила 52 млн руб., дебиторская задолженность — 37 млн руб., кредиторская — 54 млн руб. Активы по итогам 2024 года — 206 млн руб. В отношении ООО открыто 43 исполнительных производства на общую сумму 23 млн руб., в том числе об оплате труда, взысканиях в пользу физических и юрлиц, налоговых выплатах.

Рассмотрение дела о банкротстве «Лютана» началось летом 2023 года. Иск подало ООО «Новый свет» с требованием взыскать с должника 795 тыс. руб., но заявление было возвращено компании, по каким причинам, в картотеке не уточняется. В конце июня того же года к спору присоединилось ПАО «Сбербанк» (сумма исковых требований 48,4 млн руб.), а в июле — ООО «ПКФ „Сантехника“» (1,2 млн руб.). К концу месяца требования в размере 1 млн руб. к «Лютану» предъявил ИП Каймурза Ибрагимов, а в декабре 2023 года — региональное управление ФНС России (575 тыс. руб.).

До весны 2024 года рассмотрение дела регулярно откладывалось, в мае производство было прекращено. Такое решение Арбитражный суд Астраханской области принял в связи с отказом ПАО «Сбербанк» от искового заявления, однако требования других кредиторов остались в силе. В августе ПКФ «Сантехника» подало ходатайство об объединении дела с требованиями ИП Каймураза Ибрагимова. Но суд запрос не удовлетворил, вследствие чего в конце месяца компания попыталась оспорить решение в апелляции. В результате 9 декабря Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение первой инстанции без изменения.

В феврале текущего года производство по делу о банкротстве было возобновлено по заявлению ФНС. В ходе рассмотрения суд установил, что финансовые показатели за 2019–2024 годы показали критическое падение ликвидности: коэффициент текущей ликвидности ниже 1, а активы не покрывали долги. Управляющая Юлия Каряпкина заключила, что восстановить платежеспособность предприятия невозможно.

Учредитель «Лютана» Шамиль Сарыев предложил в суде погасить задолженность компании перед кредиторами. У предпринимателя имеется долг свыше 11 млн руб., что ставит под сомнение его финансовые возможности, отметил суд и не стал принимать предложение учредителя. С господином Сарыевым связаться не удалось.

Арбитражный управляющий, управляющий партнер юридической компании «Один к одному» Даниил Наймушин отметил, что основанием для введения конкурсного производства послужили результаты анализа финансового состояния. «Финансовые показатели предприятия на протяжении нескольких лет указывали на хроническую неплатежеспособность, а собрание кредиторов большинством голосов проголосовало за введение конкурсного производства. Признаки банкротства документально подтверждены, а предложения о финансовом оздоровлении или внешнем управлении обоснованно отклонены как невозможные. Заявление о намерении погасить долги учредителем компании было также обоснованно отклонено. С учетом этого перспективы обжалования решения о введении конкурсного производства представляются минимальными»,— прокомментировал юрист «Ъ».

Как «Лютан» не смог отстоять контракт на застройку территории в Советском районе

Ранее, в ноябре 2024 года, ООО «Лютан-стройсервис» проиграло спор с мэрией Астрахани. Компания подала иск в Арбитражный суд региона с требованием не расторгать контракт от 2015 года о развитии застроенной территории в Советском районе облцентра. Администрация уведомила застройщика о расторжении контракта в июле 2023 года. Чиновники обосновали это тем, что подрядчик неоднократно нарушал сроки исполнения своих обязательств. В суде «Лютан» утверждал, что задержки по работам возникли от независящих от компании обстоятельств, в том числе финансовых. Однако суд не счел доводы истца убедительными и признал действия муниципалитета правомерными.

Предприятие не единственный раз нарушало сроки строительства. Так, долгострой ЖК «Купеческий» в Трусовском районе «Лютан» должен был сдать осенью 2017 года, но в итоге только в четвертом квартале 2022 года частично ввел дом в эксплуатацию. В апреле 2024 года застройщик подал иск с требованием продлить срок строительства до 31 декабря 2026 года. В декабре суд удовлетворил запрос.

Нина Шевченко