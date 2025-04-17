Президент РФ назначил пять новых судей в Волгоградской области

Сегодня, 17 апреля, в Волгоградской области назначены новые судьи. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Указ о назначении подписал Президент РФ Владимир Путин.

Пять юристов займут судейские должности на шесть лет. Алла Денисова будет работать в Волжском городском суде.

Виктория Бардышева назначена судьей Жирновского районного суда, Денис Гречин — Новониколаевского районного суда, а Вадим Перекрестов — Светлоярского районного суда. Валентина Ткач станет судьей Серафимовического районного суда.

Нина Шевченко