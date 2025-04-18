Президент РФ назначил трех новых судей в Саратовской области

Накануне, 17 апреля, в Саратовской области назначены новые судьи. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

По информации пресс-службы Саратовского областного суда, Татьяна Руденко назначена судьей Аркадакского районного суда. Ольга Варехина стала судьей Саратовского районного суда. Мария Кашина назначена судьей Энгельсского районного суда.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин назначил пять новых судей в Волгоградской области. Они будут работать на должностях шесть лет.

Павел Фролов