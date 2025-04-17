Глава Саратова потребовал снести все расселенные аварийные дома в 2025 году

Глава Саратова Михаил Исаев поручил ответственным лицам снести все расселенные аварийные многоквартирные дома в городе в текущем году. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

На сегодняшний день в областном центре уже снесены 12 многоэтажек в Волжском, Заводском, Ленинском и Фрунзенском районах. На стадии демонтажа находятся семь домов в Волжском, Кировском и Заводском районах. По прочим зданиям, которые должны снести в 2025 году, разрабатывается проектно-сметная документация.

Господин Исаев потребовал от районных администраций более активными темпами зачищать площадки. Он призвал пересмотреть логистику и максимально сократить время сноса дома после его расселения.

Павел Фролов