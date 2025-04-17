Мэрия Астрахани снова подала иск к экс-владельцу рынка в Жилгородке «РИЧ+»

Администрация Астрахани намерена расторгнуть договор аренды с ООО «РИЧ+» по двум земельным участкам на ул. Боевой. Добиться этого мэрия решила через Арбитражный суд региона и подала соответствующий иск.

ООО «РИЧ+» зарегистрировано в Астрахани в мае 2005 года. Основной вид деятельности - покупка и продажа собственного недвижимого имущества. Учредителем фирмы является Антонина Смирнова. По итогам 2024 года выручка юрлица составила 9,4 млн руб. С 2015 года по 2024-й прибыль компании стабильно не фиксировалась.

В документах речь идет об участках с торговыми рядами общей площадью 1,33 тыс. кв. м в пределах рынка в микрорайоне Жилгородок, которые ранее принадлежали «РИЧ+». 25 марта текущего года муниципалитет отправил ответчику письма с предложением расторгнуть договор. Однако суд установил, что в представленных документах нет сведений о том, что срок ответа на предложение истек. Помимо этого, приложенный почтовый реестр от 26 марта не содержит отметки почты о приеме к отправке корреспонденции. Также не были представлены в суд сведения о том, что ООО «РИЧ+» получило письма. Собственно, и ответ компании отсутствовал.

В связи с этим суд посчитал, что мэрия не соблюла досудебный порядок урегулирования спора. В результате иск был возвращен городской администрации.

В октябре 2024 года Арбитражный суд Астраханской области лишил ООО «РИЧ+» права собственности на землю под рынком на ул. Боевой. Причиной тому послужил иск мэрии. Тогда чиновникам удалось доказать, что участки, которые присвоила себе фирма, не являются недвижимостью в юридическом смысле. В ноябре юрлицо пыталось оспорить решение первой инстанции, но Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение без изменений, а жалобу без удовлетворения.

Нина Шевченко