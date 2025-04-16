В Саратове сократят число пользователей пониженной ставки налога на прибыль

Саратовским инвесторам не следует надеяться на снижение налога на прибыль.

Инвесторы Саратовской области могут больше не рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5 процентов. Соответствующий законопроект обсуждали в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Первый заместитель министра — начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности Вера Лазукина сообщила, что налоги могут быть понижены для отдельных категорий налогоплательщиков. На основании этого законом Саратовской области от 1.08.2007 № 131-ЗСО «О ставках налога на прибыль организации в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Саратовской области», ставка налога на прибыль организаций, подлежащих зачислению в региональный бюджет, была снижена с 17% до 13,5%.

«Данную ставку могли применять вновь создаваемые организации, которые реализуют инвестиционный проект с объемом инвестиций не меньше 20 млн руб. в приоритетных направлениях экономики, а в строительстве — не менее 650 млн руб., — обозначила госпожа Лазукина. — При этом инвестиционный проект должен быть реализован в определенных муниципальных районах».

Сниженная ставка действовала согласно Налоговому кодексу РФ до 1.01.2025. Ее отмена в Саратовской области, по мнению госпожи Лазукиной, не приведет к снижению доходов областного бюджета, не нужно будет вносить изменения в нормативно-правовые акты. Это делается с целью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным.

В Саратовской области пониженная ставка налога на прибыль сохраняется в отношении резидентов особой экономической зоны, территории опережающего развития, а также в отношении инвесторов, заключивших специальный инвестиционный контракт либо вошедших в реестр региональных инвестиционных проектов.

«Изменения, вносимые в закон Саратовской области, не влекут за собой ухудшение положения инвесторов в плане применения налоговых льгот по налогу на прибыль», — резюмировала докладчик.

Проект закона решено вынести на очередное заседание областной думы.

Татьяна Смирнова