В Саратове хотят штрафовать на оставление велосипеда или самоката на памятнике

За оставление велосипедов и самокатов на стелах, памятниках и других мемориальных сооружениях жители саратовской области вскоре смогут получить штраф. Соответствующий законопроект рассматривался в облдуме на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Документ подготовила фракция «Единая Россия». С его обоснованием выступил депутат облдумы Евгений Ковалев.

Об актуальности темы свидетельствует статистика. По данным ГУ МВД России по Саратовской области, за прошлый год в регионе зарегистрировано 42 ДТП с участием лиц, управляющих велосипедами и самокатами (сокращенно — СИМ), в которых 43 участника получили травмы различной степени тяжести. За 1 квартал 25 года произошло уже 3 происшествия с такими последствиями.

Для обеспечения безопасности граждан при передвижении с использованием средств индивидуальной мобильности применяются правовые механизмы. Так, в 24 году к административной ответственности по КоАП РФ привлечено более 1300 нарушителей правил, в 1 квартале текущего года — уже 84.

«В то же время наряду с нарушениями ПДД мы с вами регулярно сталкиваемся с хаотичным размещением самокатов на территории общественных пространств,— рассказал господин Ковалев.— Правила благоустройства территории муниципальных образований области, например города Саратова, Энгельса, Хвалынска и города Шиханы, содержат ряд запретов. В частности, оставление средств индивидуальной мобильности (велосипедов, самокатов) на различных объектах, включая объекты благоустройства. Однако ответственность за их нарушение не предусмотрена».

Проектом законопроекта предлагается установить административную ответственность за оставление велосипедов, самокатов на стелах, памятниках и иных мемориальных сооружениях, пристегивание к информационным конструкциям, уличной мебели, малым архитектурным формам на территории общего пользования, если ответственность за данное правонарушение не предусмотрена федеральным законодательством.

Согласно проекту, за противоправные действия граждане получат предупреждение или штраф в размере от 1 до 2 тыс. руб., должностные и юридические лица — штрафы от 10 до 30 тыс. и от 50 до 100 тыс. руб. соответственно.

В проекте также содержится положение об ответственности за повторное (в течение года) совершение указанного административного правонарушения. Кроме того, уточняются формулировки отдельных объектов, за несоблюдение порядка и условий размещения которых законом области предусмотрена административная ответственность.

Председатель комитета Сергей Гладков отметил, что на заседании рабочей группы получены необходимые заключения, законопроект подлежит «оценке регулирующего воздействия». Депутаты поддержали решение провести оценку.

Татьяна Смирнова