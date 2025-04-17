Астраханский губернатор поручил усилить контроль за выловом рыбы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в ходе вчерашнего совещания по вопросу сохранения водных биоресурсов и ситуации с природными пожарами в регионе призвал усилить контроль за выловом рыбы. Об этом сообщает его пресс-служба.

Господин Бабушкин указал на важность предотвращения дальнейшего истощения запасов Волги. В связи с этим он потребовал активизировать работу всех контрольно-надзорных ведомств. Губернатор отметил: специалистам удалось обнаружить уже свыше 700 нарушений и фактов браконьерства, в рамках операции «Путина» изъяли более 30 тонн рыбы, к уголовной ответственности привлекли 58 лиц.

По словам Игоря Бабушкина, усиление контроля касается любительской рыбалки и промысловых предприятий. Он заявил о необходимости возмещения нанесенного ущерба виновными лицами. Губернатор призвал уделить особое внимание цехам по переработке рыбы, уточнив, что отсутствующая документация станет поводом для закрытия производств. Господин Бабушкин сообщил о постоянных проверках рынков.

Очередной важной темой обсуждения стали природные пожары. Игорь Бабушкин напомнил, что Астраханская область представляет собой регион с повышенной угрозой их возникновения и распространения.

Павел Фролов