Что происходит в Израиле. День 12-й. Главное
Ход боевых действий
- ЦАХАЛ заявил об убийстве двух командиров «Хамаса» в секторе Газа.
- Армия обороны Израиля по итогам собственного расследования обвинила «Исламский джихад» в атаке на больницу в Газе.
- «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля, призвав мусульман по всему миру выходить на акции протеста.
- Израиль ведет переговоры об использовании Starlink в войне против «Хамаса», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Последствия удара по больнице в секторе Газа
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Потери и эвакуация
- Число погибших при ударе по больнице в Газе превысило 800, утверждает «Аль-Арабия».
- 1 млн жителей сектора Газа покинули свои дома, оценили в ООН. По словам директора ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, среди них более 300 тыс. детей.
Мировая реакция
- Иордания отменила саммит с президентом США Джо Байденом и арабскими лидерами в Аммане.
- Джо Байден и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявили, что собираются расследовать удар по больнице в Газе.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвали удар по больнице преступлением, призвав привлечь виновных к ответственности.
- Минфин США готовит санкции против движения «Хамас», пишет Axios со ссылкой источники.
- Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что ответственность за удар по больнице несут США.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Израиль должен доказать непричастность к удару по больнице.
- Олаф Шольц вместе с делегацией правительства ФРГ покинул самолет перед вылетом из Тель-Авива в Каир из-за воздушной тревоги.
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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