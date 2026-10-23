Путин поручил правительству закрыть кадровый дефицит ветеранами СВО
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить потребность экономики в специалистах востребованных профессий, предусмотрев привлечение ветеранов боевых действий — участников спецоперации.
Поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам выставки «Знай наших» и форума «Сильные идеи для нового времени», прошедших 28 августа в Нижнем Новгороде.
Кабмину предстоит создать условия для обеспечения экономики такими специалистами с учетом обновления атласа новых профессий. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Первый доклад необходимо представить до 1 февраля 2027 года, далее — ежегодно.
Отдельно президент поручил Агентству стратегических инициатив совместно с платформой НТИ и при участии Минобороны регулярно обновлять атлас, включив в него профессии в области обороны и безопасности. Доклад — до 1 декабря 2026 года, затем ежегодно.