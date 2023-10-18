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Коммерсантъ FM
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Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко

Иерусалим эвакуировал своих дипломатов из посольств в Египте и Марокко из-за протестов после удара по больнице в секторе Газа, передает израильский новостной портал Ynet. В других посольствах Израиля объявили режим повышенной готовности.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что будет эвакуировать граждан из небезопасных для них стран. Также ведомство попросило всех сотрудников диппредставительств соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства без острой необходимости.

Вчера, 17 октября, по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав Газы сообщил о 471 погибшем, большинство погибших — женщины и дети. «Хамас» возложил ответственность на Израиль. ЦАХАЛ представил доказательства своей непричастности и заявил, что удар был нанесен в результате неудачного запуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

На фоне произошедшего в мусульманских странах прошли акции протеста. В Иордании, Ливане, Тунисе, Марокко, Ираке, Иране, в ливийском Триполи, а также в Турции в ту же ночь вспыхнули протесты возле зданий дипмиссий Израиля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Дельгир Манджиева

Фотогалерея

Акции солидарности с жителями сектора Газа

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В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Фото: Emrah Gurel / AP

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

Фото: Ivan Valencia / AP

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Фото: / AP / / AP

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Фото: Markus Schreiber / AP

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Фото: Reuters

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Фото: Reuters / Brian Snyder

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Фото: Vahid Salemi / AP

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Фото: Reuters / Muath Freij

В Москве люди принесли цветы и мягкие игрушки к посольству Палестины

В Москве люди принесли цветы и мягкие игрушки к посольству Палестины

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Букеты цветов около посольства Палестины в Москве

Букеты цветов около посольства Палестины в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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В турецком Стамбуле активисты в знак протеста сожгли израильский флаг

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Митингующие обстреляли консульство в Стамбуле из фейерверков и ворвались на его территорию

Фото: Emrah Gurel / AP

Акция протеста в Бейруте (Ливан)

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

В Ливане протестующие собирались у здания ООН и посольств США, Израиля и других стран

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующая с плакатом около офиса сенатора Рика Скотта в Майами в США

Фото: Rebecca Blackwell / AP

Столкновение протестующих с полицией при попытке проникнуть в посольство Франции в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Протестующие возле офиса сенатора Рика Скотта в Майами (США)

Фото: Rebecca Blackwell / AP

В Боготе (Колумбия) около посольства Палестины прошла акция «Палестина жива». Митингующие сожгли флаг Израиля

Фото: Ivan Valencia / AP

Акция в знак солидарности с палестинцами в Рабате (Марокко)

Фото: / AP / / AP

Полицейские около комплекса еврейской общины «Кахал Аддас Исраэль» в Берлине (Германия). В ночь на 18 октября неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в одно из зданий

Фото: Markus Schreiber / AP

Студенты на митинге в поддержку палестинцев в столице Ирака Багдаде

Фото: Reuters / Ahmed Saad

Полиция разгоняет протестующих перцовым газом в турецкой Анкаре

Фото: Reuters / Cagla Gurdogan

Протестующие около консульства Израиля в Стамбуле

Фото: Reuters / Dilara Senkaya

Демонстрация в поддержку Палестины в Мельбурне (Австралия)

Фото: Reuters

Участники акции протеста «Мы не отступим: все ради Палестины» в американском Бостоне

Фото: Reuters / Brian Snyder

Митингующие держат свечи на акции в поддержку Палестины в Тегеране (Иран)

Фото: Vahid Salemi / AP

Полицейский останавливает протестующего, который распыляет краску на вывеску посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Надписи «Смерть Франции, стороннику Израиля» и «# Кровавое вето» на стене посольства Франции в Тегеране

Фото: Vahid Salemi / AP

Столкновение протестующих с полицией около посольства Израиля в Аммане (Иордания)

Фото: Reuters / Muath Freij

В Москве люди принесли цветы и мягкие игрушки к посольству Палестины

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Букеты цветов около посольства Палестины в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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