Израиль эвакуировал свои посольства из Египта и Марокко

Иерусалим эвакуировал своих дипломатов из посольств в Египте и Марокко из-за протестов после удара по больнице в секторе Газа, передает израильский новостной портал Ynet. В других посольствах Израиля объявили режим повышенной готовности.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что будет эвакуировать граждан из небезопасных для них стран. Также ведомство попросило всех сотрудников диппредставительств соблюдать осторожность и не покидать территорию посольства без острой необходимости.

Вчера, 17 октября, по баптистской больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа был нанесен удар. Минздрав Газы сообщил о 471 погибшем, большинство погибших — женщины и дети. «Хамас» возложил ответственность на Израиль. ЦАХАЛ представил доказательства своей непричастности и заявил, что удар был нанесен в результате неудачного запуска ракеты палестинской группировкой «Исламский джихад».

На фоне произошедшего в мусульманских странах прошли акции протеста. В Иордании, Ливане, Тунисе, Марокко, Ираке, Иране, в ливийском Триполи, а также в Турции в ту же ночь вспыхнули протесты возле зданий дипмиссий Израиля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Дельгир Манджиева