Байден пообещал запросить у Конгресса беспрецедентный пакет помощи Израилю

Президент США Джо Байден, выступая с речью в Тель-Авиве, объявил о планах обратиться на нынешней неделе к Конгрессу с просьбой предоставить «беспрецедентный пакет помощи» для обороны Израиля. В том числе планируется обеспечить всем необходимым израильскую систему ПВО «Железный купол».

Джо Байден также сообщил о решении США направить помощь палестинцам. «$100 млн США выделяют на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Эти средства пойдут на поддержку более 1 млн палестинцев»,— сказал американский президент (цитата по Fox News).

Он обратил внимание на гибель мирных палестинцев, напомнив в том числе об атаке на больницу в секторе Газа вчера, 17 октября, а также о частичной блокаде, в которой оказались жители сектора Газа.

«Жители Газы нуждаются в еде, воде, медицинском обслуживании. Сегодня я попросил израильскую сторону дать согласие на доставку необходимой гуманитарной помощи жителям Газы при условии инспекций, которые проконтролируют, что грузы доставляют гражданским лицам, а не ''Хамасу''»,— сообщил Джо Байден. Израиль одобрил отправку грузов из Египта в Газу, передает AP.

Джо Байден прибыл в Израиль сегодня, 18 октября. Перед началом переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху американский президент подтвердил намерение США поддерживать Израиль и предотвратить гибель мирных жителей. 15 октября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден запросит у Конгресса более $2 млрд на поставки вооружения Украине и Израилю.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лусине Баласян