Нефть поймала ударную волну
Цена Brent обновила полугодовой максимум
Впервые за шесть месяцев стоимость нефти Brent превысила $117 за баррель. С начала октября цены выросли более чем на 18%, а за четыре месяца рост составил более 60%. «Бычьей» игре инвесторов способствуют участившиеся удары хуситов по объектам Саудовской Аравии, а также планируемое США и Израилем возобновление ударов по Ирану. Как считают аналитики, в случае их реализации нефтяные цены могут закрепиться выше $120 за баррель.
По данным биржи ICE, 23 октября стоимость ближайшего фьючерсного контракта на поставку нефти Brent поднималась до $117,2 за баррель, максимального значения с 30 апреля. Этот результат на 3,6% превысил значение закрытия предыдущего дня и на 6,7% — закрытие предыдущей недели. С начала месяца нефть подорожала почти на 20%, а за четыре месяца — более чем на 60%. Выше этого значения стоимость ближайших фьючерсов завершала торговую сессию лишь два раза в этом году — 31 марта ($118,35 за баррель) и 29 апреля ($118,13 за баррель).
Обновление многомесячного максимума вызвали сообщения об очередных ракетных ударах хуситов по различным объектам в Саудовской Аравии. В частности, по аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, зданию Министерства обороны королевства и инфраструктуре нефтяной компании Saudi Aramco. Госкомпании даже пришлось эвакуировать сотрудников из штаб-квартиры в Дахране. Наибольшее беспокойство у инвесторов вызвали удары по нефтяным объектам в порту Янбу. К этому порту ведет нефтепровод East-West, который позволяет транспортировать до 7 млн баррелей в сутки для поставок через Красное море.
«Когда движение через Ормузский пролив ограничено, нефтепровод East-West и выход к Красному морю позволяют Саудовской Аравии сохранять экспорт»,— отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева. Поэтому, по ее словам, угроза Янбу — это риск для одного из основных обходных маршрутов доставки нефти на мировой рынок.
Добавляют нервозности инвесторам сообщения о том, что США и Израиль готовят совместный удар по Ирану после промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 3 ноября.
«Наращивание американской группировки в регионе, включая три авианосца, должно завершиться к началу ноября. Тегеран в ответ пригрозил атаковать нефтяные объекты, подводные кабели и дата-центры в Персидском заливе»,— указывает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.
В таких условиях инвесторы начинают закладывать в цену нефти риски новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Дополнительную поддержку ценам оказывают и другие факторы. В частности, как отмечает аналитик Freedom Global Владимир Чернов, сокращается добыча на двух месторождениях в Ливии, растет стоимость морской перевозки. Кроме того, произошло «сокращение коммерческих запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,06 млн баррелей, сильнее ожиданий, что тоже поддерживает цены», указывает эксперт.
Вместе с тем стоит отметить сужение спреда между ценой Brent на спотовом и срочном рынках. Если в первой половине октября он составлял $20–31,5 за баррель, в результате чего на спот-рынке котировки достигали $136 за баррель, то в начале этой недели спред сузился до $6,4–9,7 за баррель, а цена на спот-рынке стабилизировалась ниже отметки $120 за баррель. Такая ситуация, как отмечает Алена Николаева, свидетельствует о том, что «в моменте нет дефицита нефти». По данным Kpler, на неделе, закончившейся 18 октября, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Персидского залива составил 24–26 млн баррелей в день, что выше среднего показателя до начала конфликта в 23,3 млн баррелей в день. «Часть экспорта восстановилась благодаря обходным маршрутам, но сама система по-прежнему очень уязвима»,— указывает госпожа Николаева.
В ближайшие две недели ситуация на нефтяном рынке будет определяться новостями из Персидского залива.
В случае новых повреждений нефтяной инфраструктуры или длительных задержек перевозок танкерами Владимир Чернов допускает кратковременный подъем цены Brent к $120–125 за баррель.
«Для устойчивого движения к $125–130 потребуется существенное ухудшение физических поставок, например, длительный вывод из строя экспортной инфраструктуры»,— считает Алена Николаева.
Рост цены нефти позитивно сказывается на российском валютном рынке. В пятницу внебиржевой курс доллара опускался ниже 80,2 руб./$, что на 1,3 руб. ниже значения закрытия четверга и на 2,4 руб. ниже закрытия прошлой пятницы. Как отмечает руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, поддержку рублю оказывают, в частности, сообщения о готовящейся трехсторонней встрече в Абу-Даби в начале ноября. Итоги заседания Банка России также можно отнести к позитивным факторам для российской валюты. Поддержку рублю окажет и налоговый период — до 28 октября экспортеры будут активнее продавать валютную выручку для расчетов с бюджетом. В связи с этим господин Евстифеев не исключает на будущей неделе снижения курса доллара до 77–78 руб./$.
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Нефть Brent
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Данные: Investing.com
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