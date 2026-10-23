Нефть поймала ударную волну

Вместе с тем стоит отметить сужение спреда между ценой Brent на спотовом и срочном рынках. Если в первой половине октября он составлял $20–31,5 за баррель, в результате чего на спот-рынке котировки достигали $136 за баррель, то в начале этой недели спред сузился до $6,4–9,7 за баррель, а цена на спот-рынке стабилизировалась ниже отметки $120 за баррель. Такая ситуация, как отмечает Алена Николаева, свидетельствует о том, что «в моменте нет дефицита нефти». По данным Kpler, на неделе, закончившейся 18 октября, объем поставок нефти и нефтепродуктов из Персидского залива составил 24–26 млн баррелей в день, что выше среднего показателя до начала конфликта в 23,3 млн баррелей в день. «Часть экспорта восстановилась благодаря обходным маршрутам, но сама система по-прежнему очень уязвима»,— указывает госпожа Николаева.