ЦАХАЛ представил свои доказательства непричастности к удару по больнице в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что провела расследование удара по больнице в секторе Газа 17 октября. Полученные доказательства свидетельствуют о причастности к удару палестинской группировки «Исламский джихад», заявил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари. Также ЦАХАЛ опубликовал видео последствий ударов и запись перехваченного телефонного разговора между двумя боевиками.
«Разведка из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывает на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа»,— сказал господин Хагари на опубликованном ЦАХАЛом видео. По его словам, анализ оперативных систем ЦАХАЛа показывает, что боевики выпустили ракетный залп в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа.
Также пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры последствий удара, сделанные с беспилотника. Как уверяют израильские военные, характерной для разрывов боеприпасов ЦАХАЛа воронки на этих кадрах нет.
В представленном перехваченном разговоре, который, по версии израильских военных, велся между двумя боевиками, ответственность за удар также возлагалась на «Исламский джихад».
«Это от нас? Кто это говорит? Они говорят, что шрапнель от ракеты — это "Исламский джихад", а не израильская ракета. Они стреляли с кладбища, летят из-за больницы. За ней есть кладбище?» — говорится в представленной ЦАХАЛом расшифровке переговоров (цитата по The Jerusalem Post).
Удар по больнице Аль-Ахли был нанесен вчера, число погибших уже превысило 800 человек. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур. МИД РФ призвал Израиль доказать непричастность к ЧП.
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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