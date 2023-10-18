ЮНИСЕФ: из-за войны Израиля и «Хамаса» более 300 тыс. детей покинули свои дома
Более 300 тысяч детей вынуждены были покинуть свои дома с начала военных действий между Израилем и силами палестинского исламского движения «Хамас». Об этом заявила исполнительный директор детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
«Сотни тысяч детей и семей оказались в катастрофической ситуации. Сообщается, что за неделю после начала войны сотни детей были убиты и еще тысячи получили ранения. После нескольких дней боевых действий и перебоев на всех маршрутах снабжения у детей и семей в Газе практически закончились продукты питания, вода, электричество, лекарства и безопасный доступ к больницам»,— говорится в заявлении госпожи Рассел, которое опубликовано на официальном сайте ЮНИСЕФ.
Она подчеркнула, что детский фонд ООН выступает за скорейшее прекращение огня между сторонами конфликта.
Фотогалерея
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.
О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».