Отстраненный «Виннипегом» вратарь Коннор Хеллибайк обменян в «Нью-Джерси»

На старте сезона Хеллибайк оказался в центре скандала. Один из лучших вратарей НХЛ начал чемпионат без игровой практики. Ранее он запросил обмен в другой клуб и не явился в расположение команды на тренировочный сбор. «Виннипег» отстранил игрока на месяц, оставив его без зарплаты. Срок отстранения истекал 23 октября.