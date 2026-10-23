Отстраненный «Виннипегом» вратарь Коннор Хеллибайк обменян в «Нью-Джерси»
«Виннипег Джетс» обменял трехкратного обладателя Vezina Trophy — награды лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Коннора Хеллибайка в «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
В качестве компенсации за 33-летнего вратаря канадская команда получила голкипера Нико Доуса, нападающих основного состава Ника Бьюгстада и Доусона Мерсера, перспективного 18-летнего форварда Александра Комманда и два выбора на драфте НХЛ — во втором раунде 2029 года и в седьмом раунде 2027 года.
На старте сезона Хеллибайк оказался в центре скандала. Один из лучших вратарей НХЛ начал чемпионат без игровой практики. Ранее он запросил обмен в другой клуб и не явился в расположение команды на тренировочный сбор. «Виннипег» отстранил игрока на месяц, оставив его без зарплаты. Срок отстранения истекал 23 октября.
Хеллибайк провел в составе «Виннипега» 11 сезонов — всю карьеру в НХЛ. Помимо трех Vezina Trophy, он в 2025 году выиграл Hart Trophy — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. В 2026 году Хеллибайк стал олимпийским чемпионом со сборной США.