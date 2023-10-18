Axios: США готовятся ввести санкции против движения «Хамас»

Министерство финансов США готовит санкции в отношении палестинского исламского движения «Хамас» в связи с его атакой на Израиль, сообщает американский портал Axios со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что санкции могут быть введены уже на этой неделе.

По словам собеседников Axios, в санкционные списки могут быть включены «несколько лидеров "Хамаса"» (кто именно, не уточняется). Также под санкции могут попасть и неправительственные организации, через которые осуществляется финансирование палестинского исламского движения. Минфин США, как пишет Axios, надеется, что сможет полностью остановить незаконную финансовую деятельность «Хамаса» с помощью иностранных правительств.

«Хотя у лидеров Хамаса нет активов в США, санкции усилят давление на некоторые страны, в которых они находятся, например Катар», — рассказал изданию один из источников.

Предполагается, что на этой неделе будет принят и вступит в силу лишь «первый раунд санкций» против «Хамаса», позднее будут приняты «дополнительные меры».

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».

Александр Кислов