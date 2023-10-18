США заблокировали резолюцию Бразилии по Израилю в Совбезе ООН

США на заседании Совета Безопасности ООН наложили вето на проект резолюции Бразилии, призывающую Израиль отозвать предписание жителям Газы переместиться на юг сектора. Россия и Великобритания воздержались от голосования по резолюции. 12 стран-членов Совета Безопасности поддержали принятие документа. Трансляция с заседания СБ ООН ведется на сайте организации.

Согласно пресс-релизу ООН, за принятие резолюции проголосовали 12 из 15 стран-членов СБ ООН — Албания, Бразилия, Габон, Гана, Китай, Мальта, Мозамбик, Объединенные Арабские Эмираты, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония. США стали единственными, проголосовавшими против.

Перед проведением голосования, 16 октября, СБ отклонил две поправки к документу, предложенные российской стороной, призывающие к прекращению огня и нападений на гражданское население. За российский вариант документа проголосовали Китай, Габон, Мозамбик и ОАЭ. Против российских поправок проголосовали Франция, Япония, Великобритания и США. Воздержались — Албания, Бразилия, Гана, Мальта, Швейцария и Эквадор.

Представитель России при ООН Василий Небензя после этого заявил, что ответственность за происходящее несет тот, кто не поддержал проект резолюции России по этому вопросу. По его словам, нынешний проект «не содержит четкого призыва к прекращению огня» и «не поможет остановить кровопролитие». Сам текст резолюции призывает к освобождению заложников среди мирных жителей, а также к прекращению блокады сектора Газа. В документе подчеркивается важность предотвращения эскалации конфликта, а стороны призываются к сдержанности.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».