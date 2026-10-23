Роналду первым среди действующих спортсменов заработал $2 млрд
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» футболист Криштиану Роналду первым среди действующих спортсменов заработал $2 млрд за всю карьеру. Об этом сообщил журнал Forbes.
По прогнозам издания, в сезоне 2026-2027 годов Криштиану Роналду заработает около $250 млн в футбольном клубе Саудовской Аравии «Аль-Наср». Еще $50 млн он получит благодаря рекламным контрактам и другим бизнес-проектам. Forbes отмечает, что в следующем году отметки в $2 млрд должны достигнуть доходы форварда американского «Интер Майами» Лионеля Месси.
Четвертый сезон подряд и двенадцатый раз за последние 13 лет Криштиану Роналду и Лионель Месси становятся двумя самыми высокооплачиваемыми футболистами мира. В этом году, по оценке Forbes, третье место по доходу займет нападающий «Реал Мадрид» Килиан Мбаппе ($100 млн), четвертое — форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ($85 млн), пятое — нападающий «Реал Мадрид» Винисиус Жуниор ($76 млн).