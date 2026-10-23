Роналду первым среди действующих спортсменов заработал $2 млрд

За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА