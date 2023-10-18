Байден прибыл в Израиль
Президент США Джо Байден прилетел в Израиль, его самолет приземлился в аэропорту Бен-Гуриона, сообщает Reuters. Его встретили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог. По данным агентства, они «коротко переговорили».
Биньямин Нетаньяху с Джо Байденом
Фото: Evelyn Hockstein, Reuters
Война между Израилем и палестинским движением «Хамас» ведется с 7 октября. США поддерживают израильские власти, однако в Белом доме накануне сообщили, что господин Байден собирается задать премьеру Израиля «ряд жестких вопросов», связанных с эскалацией конфликта. По данным Bloomberg, президент США намерен в ближайшее время запросить у Конгресса дополнительно $100 млрд на военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
Изначально планировалось, что после Израиля Джо Байден встретится в Аммане с королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и президентом Палестины Махмудом Аббасом. Однако визит президента США в иорданскую столицу отменили после произошедшей вчера, 17 октября, атаки на больницу в секторе Газа. В результате погибли более 800 человек. Палестина обвинила Израиль, тот возложил вину на «Исламский джихад».
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».