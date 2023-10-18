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Коммерсантъ FM
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Путин: удар по больнице в Газе ужасное событие, конфликт надо заканчивать

Президент России Владимир Путин заявил, что удар по больнице в секторе Газа, в результате которого погибли сотни человек, — это большая трагедия. Глава государства рассчитывает, что произошедшее станет сигналом для окончания израильско-палестинского конфликта и начала мирных переговоров.

«Что касается удара по госпиталю, то это трагедия, которая там произошла. Это ужасное событие. Я очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров»,— сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

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