Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 500 человек при ударе Израиля по больнице

Минздрав сектора Газа вечером 17 октября сообщил о гибели по меньшей мере 500 человек при ударе армии Израиля по больнице Аль-Ахли аль-Араби. Армия Израиля сообщила, что проводит расследование, связывает инцидент с неудачным запуском ракеты движением «Хамас». Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

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По данным Минздрава сектора Газа, который цитирует «Аль-Джазира», в больнице, помимо госпитализированных жителей Газы, были люди, укрывавшиеся от ударов ЦАХАЛа. Директор больницы Аль-Вафа Хасан Халаф сообщил телеканалу, что здание больницы все еще горит. Больница Аль-Вафа находится в одном километре от госпиталя Аль-Ахли.

Израильский телеканал i24 сообщил, что армия Израиля расследует ракетный удар по больнице. The Times of Israel сообщил со ссылкой на израильскую армию, что военные считают, что «слишком рано говорить о нанесении удара».

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