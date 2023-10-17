Что происходит в Израиле. День 11-й. Главное и карта

Потери и эвакуация
- Израиль. Погибли 1,3 тыс. человек, ранены 4,1 тыс.
- Сектор Газа. Погибли около 2,8 тыс. человек, ранены более 10,85 тыс.
- Больше 1 млн палестинцев числятся перемещенными лицами в секторе Газа, сообщил постоянный представитель Палестины Рияд Мансур.
Ход боевых действий
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.
- Военное командование США решило отправить к берегам Израиля 2 тыс. военнослужащих сил быстрого реагирования корпуса морской пехоты, сообщили источники CNN.
- Противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут «упреждающие действия», заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
- Движение «Хамас» намерено обменять захваченных в Израиле заложников на 6 тыс. палестинских заключенных в израильских тюрьмах, заявил руководитель представительства движения за рубежом Халед Машаль.
Мировая реакция
- Совет Безопасности ООН при голосовании не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа.
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах уничтожить палестинское движение «Хамас».
- Президент США Джо Байден отправится в Израиль с визитом в среду, 18 октября, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
- Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд, сообщили источники The New York Times.
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