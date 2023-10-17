Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Израиле. День 11-й. Главное и карта

Потери и эвакуация

  • Израиль. Погибли 1,3 тыс. человек, ранены 4,1 тыс.
  • Сектор Газа. Погибли около 2,8 тыс. человек, ранены более 10,85 тыс.
  • Больше 1 млн палестинцев числятся перемещенными лицами в секторе Газа, сообщил постоянный представитель Палестины Рияд Мансур.

Ход боевых действий

  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане.
  • Военное командование США решило отправить к берегам Израиля 2 тыс. военнослужащих сил быстрого реагирования корпуса морской пехоты, сообщили источники CNN.
  • Противостоящие Израилю группировки в ближайшее время предпримут «упреждающие действия», заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
  • Движение «Хамас» намерено обменять захваченных в Израиле заложников на 6 тыс. палестинских заключенных в израильских тюрьмах, заявил руководитель представительства движения за рубежом Халед Машаль.

Мировая реакция

  • Совет Безопасности ООН при голосовании не принял российскую гуманитарную резолюцию по прекращению огня между Израилем и сектором Газа.
  • Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о планах уничтожить палестинское движение «Хамас».
  • Президент США Джо Байден отправится в Израиль с визитом в среду, 18 октября, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.
  • Израиль запросил у США чрезвычайную помощь на $10 млрд, сообщили источники The New York Times.

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Боевые действия между Израилем и сектором Газа

Фоторепортаж

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...