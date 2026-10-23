Мишустин освободил Григоренко от должности главы набсовета «ВЭБ.РФ»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий Дмитрия Григоренко на посту председателя наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решение принято после того, как 22 октября президент Владимир Путин своим указом освободил господина Григоренко от должности вице-премьера.
Кадровые изменения в правительстве и госкорпорации оформлены в течение двух дней. Наблюдательный совет Сбербанка на заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко зампредом правления.