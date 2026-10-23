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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ВластьКадры

Мишустин освободил Григоренко от должности главы набсовета «ВЭБ.РФ»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении полномочий Дмитрия Григоренко на посту председателя наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Решение принято после того, как 22 октября президент Владимир Путин своим указом освободил господина Григоренко от должности вице-премьера.
Кадровые изменения в правительстве и госкорпорации оформлены в течение двух дней. Наблюдательный совет Сбербанка на заседании 10 ноября 2026 года рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко зампредом правления.