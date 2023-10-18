Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане

Власти Иордании отменили запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена в столице страны Аммане. Об этом сообщил Al Jazeera министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади. После этого американский телеканал CNN подтвердил, что поездка господина Байдена в Иорданию отменена.

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду»,— отметил господин ас-Сафади (цитата по странице Al Jazeera в соцсети X). Он также подчеркнул, что решение отменить саммит в Аммане принято после консультаций с Египтом, США и Палестиной. Руководители всех этих государств должны были поучаствовать во встрече, посвященной мирному урегулированию ситуации в секторе Газа. Ранее представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече.

Отмена саммита произошла на фоне удара по больнице в Газе, который был нанесен вечером 17 октября. Жертвами удара стали не менее 800 человек. Армия Израиля заявила, что проводит расследование, она связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные удар по больнице не наносили, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».

Фотогалерея

Минздрав сектора Газа сообщил о гибели 800 человек при ударе Израиля по больнице

Предыдущая фотография
Раненый житель Газы после обстрела больницы

Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

Следующая фотография
1 / 8

Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

Смотреть

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...