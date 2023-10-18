Иордания отменила саммит с Байденом и арабскими лидерами в Аммане

Власти Иордании отменили запланированный на 18 октября четырехсторонний саммит по ситуации в секторе Газа с участием президента США Джо Байдена в столице страны Аммане. Об этом сообщил Al Jazeera министр иностранных дел королевства Айман ас-Сафади. После этого американский телеканал CNN подтвердил, что поездка господина Байдена в Иорданию отменена.

«Иордания решила не проводить четырехсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду»,— отметил господин ас-Сафади (цитата по странице Al Jazeera в соцсети X). Он также подчеркнул, что решение отменить саммит в Аммане принято после консультаций с Египтом, США и Палестиной. Руководители всех этих государств должны были поучаствовать во встрече, посвященной мирному урегулированию ситуации в секторе Газа. Ранее представитель палестинского движения ФАТХ, руководителем которого является Аббас, заявил, что лидер Палестины отказался от участия во встрече.

Отмена саммита произошла на фоне удара по больнице в Газе, который был нанесен вечером 17 октября. Жертвами удара стали не менее 800 человек. Армия Израиля заявила, что проводит расследование, она связывает инцидент с неудачным запуском ракеты «Исламским джихадом». Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные удар по больнице не наносили, а ответственность за случившееся лежит на «варварских террористах из сектора Газа». Президент Палестины Махмуд Аббас назвал удар «военным преступлением Израиля» и объявил трехдневный траур по его жертвам.

О ситуации в Израиле и секторе Газа — в материале «Ъ».

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Александр Кислов