Минфин рассмотрит риски банкротства компаний при введении налога на сверхдоходы
Министерство финансов России готово рассмотреть риски введения налога на сверхдоходы для некоторых горнодобывающих проектов. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
По словам господина Сазанова, риски введения налога на сверхприбыль рассмотрят в отношении проектов, у которых «есть угроза их реализации», либо финансовое положение таких компаний «может быть поставлено под вопрос». Налог могут скорректировать, если его уплата будет создавать угрозу банкротства предприятия или станет для него невозможной.
«Мы исходим из того, что функционировал в условиях 2025 года бизнес нормально, и, соответственно, тот налог, который вводится, он предполагает дополнительное изъятие, только вызванное исключительно улучшением рыночной конъюнктуры, а не какими-то предпринимательскими способностями»,— сказал господин Сазанов (цитата по ТАСС).
Налог на сверхприбыль — разовый или временный механизм, по которому государство взимает сбор с компаний, чья прибыль за определенный период значительно превысила исторический базовый уровень. В апреле «Интерфакс» сообщал, что власти прорабатывают введение налога на сверхприбыль за 2025 год по ставке 20% с превышения прибыли над уровнем 2018–2019 годов. Аналогичный механизм уже применяли в 2023 году. Тогда ставка составляла 10%, бюджет получил 318,8 млрд руб. Налог взимали с компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышала 1 млрд руб.