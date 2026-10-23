Минфин рассмотрит риски банкротства компаний при введении налога на сверхдоходы

По словам господина Сазанова, риски введения налога на сверхприбыль рассмотрят в отношении проектов, у которых «есть угроза их реализации», либо финансовое положение таких компаний «может быть поставлено под вопрос». Налог могут скорректировать, если его уплата будет создавать угрозу банкротства предприятия или станет для него невозможной.