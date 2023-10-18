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Коммерсантъ FM
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«Хамас»: перед ударом по больнице в Газе спецслужбы Израиля угрожали взорвать ее

Пресс-секретарь палестинского движения «Хамас» Фавзи Бархум заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа вчера,17 октября, был совершен армией Израиля с помощью управляемых ракет. По его словам, удар был нанесен спустя несколько часов после того, как представители израильской спецслужбы Шин-Бет связывались с руководством больницы и угрожали ее взорвать.

«Есть много доказательств, очевидцев и видео от ''Хамаса'' об оккупации, совершении бойни в Баптистской больнице и обломках ракет. ''Хамас'' покажет миру все доказательства, подтверждающие, что эта бойня была совершена намеренно, и представит их международной юрисдикции»,— добавил Фавзи Бархум.

Ранее сегодня, 18 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что провела расследование удара по больнице. По их данным, к удару причастна палестинская группировка «Исламский джихад», неудачно запустившая ракету. Также ЦАХАЛ опубликовал видео последствий ударов и запись перехваченного телефонного разговора между двумя боевиками.

Что известно о пострадавшей от ракетного удара больнице в Газе

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Сегодня, 18 октября, днем представитель Минздрава сектора Газа сообщил AFP, что в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. Вчера, 17 октября, телеканал «Аль-Джазира» приводил данные Минздрава не менее чем о 500 погибших. В ночь на сегодня, 18 октября, телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал о 800 погибших, «Хамас» — о 600 погибших и 900 раненых. Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Фотогалерея

Последствия удара по больнице

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

Раненого палестинца несут в больницу Аль-Шифа в Газе

Раненого палестинца несут в больницу Аль-Шифа в Газе

Фото: Abed Khaled / AP

Пострадавшие в больнице Аль-Шифа

Пострадавшие в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Тела погибших от авиаудара во дворе больницы Аль-Шифа

Тела погибших от авиаудара во дворе больницы Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Раненые на полу в больнице Аль-Шифа

Раненые на полу в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Место взрыва в больнице Аль-Ахли

Место взрыва в больнице Аль-Ахли

Фото: Abed Khaled / AP

Люди на месте взрыва

Люди на месте взрыва

Фото: Abed Khaled / AP

Женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа

Женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Мужчина толкает автомобиль, нагруженный матрасами, в районе больницы Аль-Ахли

Мужчина толкает автомобиль, нагруженный матрасами, в районе больницы Аль-Ахли

Фото: / AP / / AP

Палестинец осматривает повреждения в больнице Аль-Ахли

Палестинец осматривает повреждения в больнице Аль-Ахли

Фото: AP / Abed Khaled

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Раненый житель Газы после обстрела больницы

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшего везут в госпиталь на каталке

Фото: Reuters / Reuters TV

Мужчина несет раннего ребенка

Фото: Reuters / Reuters TV

Пострадавшие от авиаудара в госпитале

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Спасатели оказывают помощь раненому

Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

Пострадавшего от авиаудара несут в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди несут раненых в госпиталь

Фото: Reuters / Reuters TV

Люди вокруг тел погибших от авиаудара

Фото: Dawood NEMER / AFP

Раненого палестинца несут в больницу Аль-Шифа в Газе

Фото: Abed Khaled / AP

Пострадавшие в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Тела погибших от авиаудара во дворе больницы Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Раненые на полу в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Место взрыва в больнице Аль-Ахли

Фото: Abed Khaled / AP

Люди на месте взрыва

Фото: Abed Khaled / AP

Женщина с ребенком в больнице Аль-Шифа

Фото: Abed Khaled / AP

Мужчина толкает автомобиль, нагруженный матрасами, в районе больницы Аль-Ахли

Фото: / AP / / AP

Палестинец осматривает повреждения в больнице Аль-Ахли

Фото: AP / Abed Khaled

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