«Хамас»: перед ударом по больнице в Газе спецслужбы Израиля угрожали взорвать ее

Пресс-секретарь палестинского движения «Хамас» Фавзи Бархум заявил в интервью американскому журналу Newsweek, что удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа вчера,17 октября, был совершен армией Израиля с помощью управляемых ракет. По его словам, удар был нанесен спустя несколько часов после того, как представители израильской спецслужбы Шин-Бет связывались с руководством больницы и угрожали ее взорвать.

«Есть много доказательств, очевидцев и видео от ''Хамаса'' об оккупации, совершении бойни в Баптистской больнице и обломках ракет. ''Хамас'' покажет миру все доказательства, подтверждающие, что эта бойня была совершена намеренно, и представит их международной юрисдикции»,— добавил Фавзи Бархум.

Ранее сегодня, 18 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что провела расследование удара по больнице. По их данным, к удару причастна палестинская группировка «Исламский джихад», неудачно запустившая ракету. Также ЦАХАЛ опубликовал видео последствий ударов и запись перехваченного телефонного разговора между двумя боевиками.

Сегодня, 18 октября, днем представитель Минздрава сектора Газа сообщил AFP, что в результате удара по больнице Аль-Ахли погиб 471 человек. Вчера, 17 октября, телеканал «Аль-Джазира» приводил данные Минздрава не менее чем о 500 погибших. В ночь на сегодня, 18 октября, телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщал о 800 погибших, «Хамас» — о 600 погибших и 900 раненых. Минздрав Палестины сообщил о 471 погибшем.

О развитии палестино-израильского конфликта — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».