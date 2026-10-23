Первая леди добилась тишины
Усилиями Мелании Трамп в Алешках пройдет гуманитарная операция
С 4 утра 27 октября российские военные вводят режим тишины на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в районе города Алешки. Переговоры об эвакуации местных жителей ведутся с весны, в октябре к ним подключился Ватикан, однако значительного прогресса удалось достичь благодаря усилиям первой леди США Мелании Трамп.
Вечером 23 октября начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов объявил о прекращении огня на херсонском направлении с 4 утра 27 октября в связи с гуманитарной операцией в районе Алешек. По его словам, военные проведут инженерную разведку и обеспечат безопасное движение гуманитарной колонны в город и обратно.
Перед этим о договоренности о прекращении огня, достигнутой между Россией и Украиной, сообщил Белый дом. Посредником в переговорах, согласно сообщению американской администрации, выступила первая леди Мелания Трамп. Правда, Белый дом назвал датой начала перемирия 29 октября — на два дня позже срока, объявленного господином Герасимовым.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что «существенный вклад» в согласование гуманитарной операции внесла госпожа Трамп, и поприветствовал ее усилия. «Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в том месте, чтобы обеспечить эту гуманитарную миссию. Желающие люди смогут покинуть этот населенный пункт. И это, конечно, требует большой, сложной подготовки, в которой задействованы самые разные представители»,— пояснил господин Песков журналистам, еще раз подчеркнув, что «координирующая роль» принадлежит Мелании Трамп. Он также напомнил, что об этом шла речь в недавнем телефонном разговоре российского и американского президентов.
В то же время пресс-секретарь Владимира Путина призвал не рассчитывать на изменение общего характера конфликта. По словам Дмитрия Пескова, Киев продолжает атаковать российскую территорию, а военное сотрудничество США с Украиной не прекращалось. «Розовые очки» здесь ни к чему, подчеркнул он.
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, которая, как уточнил господин Песков, работала над вопросом организации гуманитарной операции вместе со своим украинским коллегой Дмитрием Лубинцом, назвала приоритетом оказание помощи мирным жителям. По ее словам, для выезда желающих из Алешек необходимо соблюдать режим тишины и создать безопасные условия для движения гуманитарного транспорта. Жителям, которые захотят покинуть зону боевых действий, обещан безопасный выезд.
Переговоры об эвакуации жителей Алешек ведутся как минимум с мая. Тогда господин Лубинец сообщал, что 15 мая стороны технически согласовали вопросы вывоза гражданских, а Киев ожидает от российской стороны даты начала прекращения огня. По его данным, помощь могла потребоваться примерно 6 тыс. человек из Алешек и нескольких соседних населенных пунктов, включая около 200 детей. Украинская сторона также обращалась к Международному комитету Красного Креста с просьбой содействовать организации безопасного выезда.
В октябре к этому вопросу вернулись вновь, но уже в публичной плоскости. 10 октября Яна Лантратова сообщила о переговорах с командой Мелании Трамп по доставке гуманитарных грузов и эвакуации жителей, нуждающихся в срочной помощи. По ее словам, передвижение по дорогам осложняют беспилотники и мины. Омбудсмен говорила, что шедшая там волонтерская колонна была уничтожена ударами ВСУ.
О тяжелой гуманитарной ситуации в городе заявлял и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 20 октября Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин обсуждал ее с Дональдом Трампом и папой римским Львом XIV.
Алешки расположены на левом берегу Днепра напротив Херсона. До начала боевых действий в городе проживало около 20–24 тыс. человек. По оценке Белого дома, к октябрю там оставалось от 1,7 тыс. до 2 тыс. жителей, в том числе около 50 детей. Ранее российский МИД оценивал число оставшихся в городе более чем в 1 тыс. человек. Американская сторона сообщала о нехватке продовольствия, чистой воды и лекарств.
Попытки организовать гуманитарные коридоры предпринимались и в начале конфликта. В марте 2022 года Минобороны объявляло режим тишины для эвакуации жителей Мариуполя и Волновахи. Первые попытки вывоза населения тогда не состоялись: Москва и Киев обвиняли друг друга в нарушении договоренностей. Впоследствии стороны продолжили согласовывать маршруты для организации выхода гражданских.