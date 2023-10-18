ЦАХАЛ заявил об уничтожении двух командиров «Хамаса»

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам в секторе Газа были убиты два командира военного крыла палестинского движения «Хамас» — командующий противотанковой бригадой «Город Газа» Мухаммад Авдаллах и командир ВМС Акрам Хиджази, утверждает ЦАХАЛ в Telegram.

В сообщении израильской армии говорится, что истребитель ЦАХАЛ за прошедшие сутки нанес удары по оперативным командным центрам, нескольким позициям террористов, ракетным пусковым установкам и объектам военной инфраструктуры. Утверждается, что удары по командирам «Хамаса» осуществлялись в соответствии с точными данными израильских спецслужб (ISA).

14 октября Израиль сообщил об убийстве командира роты элитного подразделения «Хамаса» «Нухба» Али Кади. Его ЦАХАЛ называет руководителем операции в израильских общинах вблизи сектора Газа.

Война Израиля с «Хамасом» началась 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками. Израиль в ответ начал обстреливать сектор Газа. Тель-Авив заявлял о планах провести наземную операцию в анклаве. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс. Вчера вечером, 17 октября, в результате удара по больнице в секторе Газа погибли 800 человек. ЦАХАЛ утверждает, что ракета была выпущена с территории анклава.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Эрдни Кагалтынов