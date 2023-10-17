Bloomberg: Израиль хочет использовать Starlink в войне против «Хамаса»

Израиль ведет переговоры с компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска по предоставлению услуг спутниковой связи Starlink в ходе войны с палестинским исламским движением «Хамас», сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

В министерстве коммуникаций Израиля подтвердили, что переговоры о поставке Starlink с компанией SpaceX действительно ведутся. В ведомстве отметили, что использование Starlink должно способствовать укреплению связи «в условиях военного времени».

По данным Bloomberg, Израиль намерен временно отключить интернет и телефонную связь в секторе Газа и ряде приграничных районов во время проведения наземной военной операции. Применение же Starlink поможет армии обороны Израиля эффективно планировать и осуществлять свои удары, а властям страны даст возможность обеспечить жителей израильских городов бесперебойным выходом в интернет, несмотря на военные действия.

Компания SpaceX и Илон Маск сообщения о намерении Израиля использовать Starlink в войне с «Хамасом» пока не комментировали.

Война Израиля и «Хамаса», начавшаяся утром 7 октября с атаки израильских территорий палестинскими боевиками, продолжается уже десять дней. По последним данным, за это время в Израиле погибли 1,4 тыс. человек, в секторе Газа число погибших превысило 3 тыс.

О попытках мирного урегулирования конфликта читайте в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Александр Кислов