Newsweek: разведка США оценила число погибших в Аль-Ахли в несколько десятков

Издание Newsweek cо ссылкой на источники в американской разведке сообщило, что Израиль не причастен к удару по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Израильской и американской разведке неизвестно точное количество погибших в результате атаки, заявили источники, однако речь идет, предположительно, «о нескольких десятках максимум».

Минздрав Палестины сегодня, 18 октября, сообщал, что, по последним данным, в результате удара погиб 471 человек, еще как минимум 314 пострадали.

«Изображения и перехваченные сигналы показывают, что ракета была запущена с территории Газы и приземлилась вблизи больницы. Я не говорю, что это не трагедия»,— утверждает неназванный офицер американской разведки.

По его словам, палестинское движение «Хамас» приводит недостоверные данные и «преувеличивает» ситуацию. «Не Израиль, а Палестина ответственна за произошедшее»,— считают в разведке.

Удар по больнице в секторе Газа был нанесен вчера, 17 октября. Власти Палестины обвинили в произошедшем Израиль. Пресс-секретарь «Хамаса» Фавзи Бархум заявил, что удар был нанесен управляемыми ракетами спустя несколько часов после того, как представители израильской спецслужбы Шин-Бет угрожали взорвать больницу.

Сегодня, 18 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении расследования, согласно которому в день удара палестинская группировка «Исламский джихад» запустила около десяти ракет неподалеку от Аль-Ахли. По данным ЦАХАЛа, удар по больнице был нанесен в результате «неудачного запуска».

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лусине Баласян