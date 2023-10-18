Число пострадавших в результате атак «Хамаса» израильтян превысило 4,4 тыс.
В результате нападения членов палестинского движения «Хамас» пострадали как минимум 4475 граждан Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав, данные приводятся по состоянию на 11:00 мск.
Война между Израилем и «Хамасом» идет с 7 октября. Израиль оценивал число погибших в более чем 1,4 тыс., Палестина — в 3 тыс. человек. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху накануне во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным говорил о планах уничтожить «Хамас».
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».
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Боевые действия между Израилем и сектором Газа
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