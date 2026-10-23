Суд взыскал 40 млн руб. с журналистов по иску Дерипаски

«Суд признал распространенные ответчиками сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, и взыскал с них 40 млн рублей солидарно»,— заявил адвокат. В иске Дерипаска указывал, что на протяжении нескольких лет ответчики ведут против него масштабную кампанию с целью опорочить его честь и доброе имя.