Суд взыскал 40 млн руб. с журналистов по иску Дерипаски
Таганский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к журналистам Ирине Аллеман, Марии Певчих, Сергею Ежову и правозащитнице Ольге Романовой (все четверо объявлены иностранными агентами). Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат предпринимателя Алексей Мельников.
«Суд признал распространенные ответчиками сведения не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, и взыскал с них 40 млн рублей солидарно»,— заявил адвокат. В иске Дерипаска указывал, что на протяжении нескольких лет ответчики ведут против него масштабную кампанию с целью опорочить его честь и доброе имя.
Господин Дерипаска просил взыскать с них солидарно 1 млрд руб. в качестве компенсации вреда. Одним из поводов для обращения в суд стала видеозапись на YouTube под названием «ОПГ, чиновники, девочки. Криминальная биография Олега Дерипаски». По мнению истца, данная публикация нарушает его права. Суд согласился с позицией истца, обязал ответчиков удалить запись с видеохостинга и опубликовать опровержение.