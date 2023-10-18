Bild: ФРГ перебросила спецназ на Кипр для возможной операции в Газе

На Кипр прибыли бойцы подразделения спецназначения армии ФРГ, а также спецназ военно-морских сил страны. Об этом сообщила Bild со ссылкой на источники в правительстве. По их словам, таким образом Германия готовится к возможной операции в секторе Газа или Ливане.

Источники в правительстве рассказали Bild, что Германия готовится к «любым вариантам» развития событий в связи боевыми действиями. Среди возможных целей военной операции — освобождение немецких граждан, находящихся в заложниках у палестинского движения «Хамас», эвакуация немцев из сектора Газа или Ливана.

Как пишет Bild, в регион направлены военно-транспортные самолеты. Также мобилизовано спецподразделение федеральной полиции, которое занимается освобождением заложников.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила, что в плену у «Хамаса» оказались как минимум восемь граждан страны. Точное количество немцев, находящихся на территории Израиля, МИД ФРГ неизвестно. После начала боевых действий в Израиле за помощью к ведомству обратились свыше 5 тыс. граждан Германии.

12 октября власти Германии объявили об эвакуации граждан страны спецрейсами авиакомпании Lufthansa. 13 октября было вывезено около 800 граждан Германии. На следующий день Lufthansa приостановила спецрейсы из-за «неопределенности с обеспечением безопасности».

Подробнее о боевых действиях — в материале «Ъ» «К Газе подходят с разных сторон».

Лусине Баласян