Полуфинальная осень
Даниил Медведев продолжает борьбу за титул на теннисном Almaty Open
На Almaty Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, который приближается к своей кульминации в Казахстане, определились участники полуфиналов. Одну пару составили прошлогодний победитель этого состязания Даниил Медведев, который в двух сетах переиграл француза Теренса Атмана, и сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик, в трех партиях сломивший сопротивление Карена Хачанова. За другую путевку в финал поборются грек Стефанос Циципас и грузин Николоз Басилашвили. Из Алматы — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Открытый чемпионат Алматы стал для его прошлогоднего победителя Даниила Медведева четвертым подряд турниром за последний месяц. И на всех россиянин доходил минимум до полуфинала. График напряженный, тем не менее с трибуны в его действиях пока не просматривается явной усталости. За быстрой победой над японцем Сё Семабукурой последовал хороший матч против француза Теренса Атмана. Соперник, занимающий в мировом рейтинге 98-е место, в меру своих возможностей старался оказать Медведеву максимальное сопротивление, но два брейка, сделанные фаворитом в седьмом гейме первой партии и в начале второго сета, предопределили исход матча. В итоге — 6:4, 6:4 за 1 час 15 минут. Медведев четко разыгрывал свою подачу, отдав на ней лишь девять очков, а на 24 удара навылет у него пришлось всего 11 невынужденных ошибок.
Выход в полуфинал позволил россиянину преодолеть отметку в 3500 рейтинговых очков, набранных с начала года. С таким показателем вопрос его попадания в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals можно считать практически решенным, хотя для того, чтобы окончательно уладить все формальности, требуется еще примерно 600 баллов. 150 из них россиянин может получить здесь, в Алматы, если выиграет еще два матча и возьмет титул.
«Определенная усталость у меня есть, но пропускать этот турнир я смысла не видел, поскольку играю хорошо. Хочется завершить сезон на такой же ноте. Главное, что сейчас у меня ничего не болит»,— сказал Медведев корреспонденту “Ъ” после окончания матча.
На тот момент еще не был известен следующий соперник пятого номера мирового рейтинга. Он определялся в вечернем четвертьфинале между Кареном Хачановым и первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, который после двухлетнего отсутствия вернулся на единственный турнир АТР, проводящийся сейчас на территории СНГ. Матч проходил при аншлаге. Прекрасно знакомые друг с другом, эти теннисисты пересеклись на официальных соревнованиях лишь в третий раз, причем их вторая встреча, полуфинал прошлогоднего травяного турнира в Галле, в отличие от первой, осталась за Бубликом.
После спокойного начала первой партии борьба обострилась. В четвертом гейме два брейк-пойнта отыграл Хачанов, а в пятом Бублик спас подачу, уступая 0:40. Однако седьмой гейм, несмотря на два эйса, у него не сложился: на втором брейк-пойнте последовала двойная ошибка. Попытки Бублика спасти сет успеха не имели: россиянин действовал более четко и терпеливо. Однако примерно через 50 минут в матче восстановилось равновесие. Во втором гейме второй партии Хачанов с помощью хорошей подачи отыграл брейк-пойнт, но на тай-брейке при счете 5:5 у него не получился удар слева, и Бублик оставил сет за собой.
В третьей партии для Хачанова очень трудным стал седьмой гейм, по ходу которого у Бублика было две возможности взять чужую подачу одним ударом. Тогда россиянин выстоял. Однако тай-брейк удачнее отыграл соперник.
При счете 3:3 у Бублика на второй подаче прошел заключительный в этот вечер 21-й эйс, добавивший ему уверенности, а спустя некоторое время он удачно разыграл свой первой матчбол. В итоге — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) за 2 часа 25 минут.
Так и не уступив ни одного гейма на своей подаче, Хачанов, накануне спасший пять матчболов в противостоянии с чехом Томашем Махачем, не смог победно завершить второй подряд матч на нынешнем турнире, судьба которого решалась на тай-брейке в третьем сете. И с Медведевым теперь сыграет Бублик.
Ну а путевку в финал из нижней половины сетки оспорят Николоз Басилашвили и Стефанос Циципас. Грузинский теннисист, попавший в основной турнир через квалификацию, переиграл француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:1, а грек, посеянный под седьмым номером, победил австралийца Джеймса Дакворта — 6:3, 6:4.