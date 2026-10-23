Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №197

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
fonbet logo
Реклама, ООО Фонкор
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от них
СпортТеннис

Полуфинальная осень

Даниил Медведев продолжает борьбу за титул на теннисном Almaty Open
На Almaty Open, турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, который приближается к своей кульминации в Казахстане, определились участники полуфиналов. Одну пару составили прошлогодний победитель этого состязания Даниил Медведев, который в двух сетах переиграл француза Теренса Атмана, и сильнейший теннисист Казахстана Александр Бублик, в трех партиях сломивший сопротивление Карена Хачанова. За другую путевку в финал поборются грек Стефанос Циципас и грузин Николоз Басилашвили. Из Алматы — корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
Даниил Медведев

Даниил Медведев

Go Nakamura / Reuters

Открытый чемпионат Алматы стал для его прошлогоднего победителя Даниила Медведева четвертым подряд турниром за последний месяц. И на всех россиянин доходил минимум до полуфинала. График напряженный, тем не менее с трибуны в его действиях пока не просматривается явной усталости. За быстрой победой над японцем Сё Семабукурой последовал хороший матч против француза Теренса Атмана. Соперник, занимающий в мировом рейтинге 98-е место, в меру своих возможностей старался оказать Медведеву максимальное сопротивление, но два брейка, сделанные фаворитом в седьмом гейме первой партии и в начале второго сета, предопределили исход матча. В итоге — 6:4, 6:4 за 1 час 15 минут. Медведев четко разыгрывал свою подачу, отдав на ней лишь девять очков, а на 24 удара навылет у него пришлось всего 11 невынужденных ошибок.
Выход в полуфинал позволил россиянину преодолеть отметку в 3500 рейтинговых очков, набранных с начала года. С таким показателем вопрос его попадания в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals можно считать практически решенным, хотя для того, чтобы окончательно уладить все формальности, требуется еще примерно 600 баллов. 150 из них россиянин может получить здесь, в Алматы, если выиграет еще два матча и возьмет титул.
«Определенная усталость у меня есть, но пропускать этот турнир я смысла не видел, поскольку играю хорошо. Хочется завершить сезон на такой же ноте. Главное, что сейчас у меня ничего не болит»,— сказал Медведев корреспонденту “Ъ” после окончания матча.
На тот момент еще не был известен следующий соперник пятого номера мирового рейтинга. Он определялся в вечернем четвертьфинале между Кареном Хачановым и первой ракеткой Казахстана Александром Бубликом, который после двухлетнего отсутствия вернулся на единственный турнир АТР, проводящийся сейчас на территории СНГ. Матч проходил при аншлаге. Прекрасно знакомые друг с другом, эти теннисисты пересеклись на официальных соревнованиях лишь в третий раз, причем их вторая встреча, полуфинал прошлогоднего травяного турнира в Галле, в отличие от первой, осталась за Бубликом.
После спокойного начала первой партии борьба обострилась. В четвертом гейме два брейк-пойнта отыграл Хачанов, а в пятом Бублик спас подачу, уступая 0:40. Однако седьмой гейм, несмотря на два эйса, у него не сложился: на втором брейк-пойнте последовала двойная ошибка. Попытки Бублика спасти сет успеха не имели: россиянин действовал более четко и терпеливо. Однако примерно через 50 минут в матче восстановилось равновесие. Во втором гейме второй партии Хачанов с помощью хорошей подачи отыграл брейк-пойнт, но на тай-брейке при счете 5:5 у него не получился удар слева, и Бублик оставил сет за собой.
В третьей партии для Хачанова очень трудным стал седьмой гейм, по ходу которого у Бублика было две возможности взять чужую подачу одним ударом. Тогда россиянин выстоял. Однако тай-брейк удачнее отыграл соперник.
При счете 3:3 у Бублика на второй подаче прошел заключительный в этот вечер 21-й эйс, добавивший ему уверенности, а спустя некоторое время он удачно разыграл свой первой матчбол. В итоге — 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) за 2 часа 25 минут.
Так и не уступив ни одного гейма на своей подаче, Хачанов, накануне спасший пять матчболов в противостоянии с чехом Томашем Махачем, не смог победно завершить второй подряд матч на нынешнем турнире, судьба которого решалась на тай-брейке в третьем сете. И с Медведевым теперь сыграет Бублик.
Ну а путевку в финал из нижней половины сетки оспорят Николоз Басилашвили и Стефанос Циципас. Грузинский теннисист, попавший в основной турнир через квалификацию, переиграл француза Адриана Маннарино — 6:3, 6:1, а грек, посеянный под седьмым номером, победил австралийца Джеймса Дакворта — 6:3, 6:4.

«Думаю не о возрасте, а о том, как двигаться вперед»

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год
1/301/30

Даниил Медведев на турнире серии ATP Challenger Hoff Open в Москве, 2015 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Купить фото
В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год
2/302/30

В матче второго круга против Пабло Карреньо Бусты на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в спорткомплексе «Олимпийский», 2017 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год
3/303/30

В матче против Себастьяна Офнера на Кубке Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год
4/304/30

В матче с Себастьяном Офнером на Кубке Дэвиса в Москве, 2018 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год
5/305/30

Слева направо: Карен Хачанов, Даниил Медведев и Евгений Донской перед началом матча Кубка Дэвиса на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Купить фото
Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год
6/306/30

Даниил Медведев в матче плей-офф Кубка Дэвиса против Егора Герасимова (Белорусия) в Москве, 2018 год

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Купить фото
Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год
7/307/30

Капитан сборной России по теннису, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и Даниил Медведев перед началом матча с Егором Герасимовым на Малой спортивной арене «Лужники», 2018 год

Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Купить фото
Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд
8/308/30

Победа над Кеем Нисикори на турнире Japan Open в Токио в 2018 году принесла Даниилу Медведеву третий трофей в карьере, теннисист стал первой ракеткой России и установил личный рейтинговый рекорд

Kim Kyung-Hoon / Reuters

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год
9/309/30

На пресс-конференции перед началом турнира «ВТБ Кубок Кремля» в ледовом дворце «Крылатское», 2019 год

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Купить фото
С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год
10/3010/30

С теннисистом Душаном Лайовичем на матче второго круга «ВТБ Кубка Кремля» в «Олимпийском», 2018 год

Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Купить фото
В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год
11/3011/30

В полуфинале против Жиля Симона на турнире Queen’s Club в Лондоне, 2019 год

Tony O'Brien / Reuters

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год
12/3012/30

В матче против Рафаэля Надаля на итоговом турнире ATP, 2019 год

Арата Ямаока / Коммерсантъ

Купить фото
Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год
13/3013/30

Со своим тренером Жилем Серварой на разминке перед Australian Open в Мельбурне, 2020 год

Арата Ямаока / Коммерсантъ

Купить фото
В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год
14/3014/30

В матче против Алексея Попырина на Australian Open, 2020 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Купить фото
В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул
15/3015/30

В финале US Open 2021 Даниил Медведев победил первую ракетку мира Новака Джоковича в трех сетах, завоевав свой первый титул на турнире Большого шлема. Даниил Медведев стал третьим российским теннисистом, выигравшим этот титул

Sergio Perez / Reuters

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель
16/3016/30

В матче четвертого круга против Марина Чилича на «Ролан Гаррос», 2022 год. К этому моменту теннисист стал первой ракеткой мира в мужском теннисе и 27-м теннисистом в истории, достигшим этой вершины. Всего Даниил Медведев удерживал лидерство в течение 16 недель

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Купить фото
Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год
17/3017/30

Даниил Медведев в матче против Андрея Рублева на Итоговом турнире ATP в Турине, 2022 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Купить фото
На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста
18/3018/30

На награждении после победы над Хольгером Руне в финале турнира серии Masters в Риме, 2023 год. Победа в турнире на грунте показал универсальность Даниила Медведева как теннисиста

ETTORE FERRARI / EPA / ТАСС

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах
19/3019/30

В 2023 году Даниил Медведев вышел в финал US Open, однако в решающем матче уступил Новаку Джоковичу в трех сетах

Shannon Stapleton / Reuters

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год
20/3020/30

С теннисистом Андреем Рублевым на пресс-конференции перед стартом ATP Finals в Турине, 2023 год

Сергей Вишневский / Коммерсантъ

Купить фото
Смотреть
Новости тенниса

Авторы

  • Евгений Федяков
    Евгений Федяков
    старший корреспондент