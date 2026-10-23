Полуфинальная осень

Открытый чемпионат Алматы стал для его прошлогоднего победителя Даниила Медведева четвертым подряд турниром за последний месяц. И на всех россиянин доходил минимум до полуфинала. График напряженный, тем не менее с трибуны в его действиях пока не просматривается явной усталости. За быстрой победой над японцем Сё Семабукурой последовал хороший матч против француза Теренса Атмана. Соперник, занимающий в мировом рейтинге 98-е место, в меру своих возможностей старался оказать Медведеву максимальное сопротивление, но два брейка, сделанные фаворитом в седьмом гейме первой партии и в начале второго сета, предопределили исход матча. В итоге — 6:4, 6:4 за 1 час 15 минут. Медведев четко разыгрывал свою подачу, отдав на ней лишь девять очков, а на 24 удара навылет у него пришлось всего 11 невынужденных ошибок.