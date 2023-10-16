Что происходит в Израиле. День 10-й. Главное и карта

Потери и эвакуация
- Израиль. Погибли 1,3 тыс. человек, ранены 3,7 тыс.
- Сектор Газа. Погибли более 2,67 тыс. человек, ранены 9,6 тыс.
- Запасов топлива в больницах сектора Газы хватит примерно на 24 часа, говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
- Из города Газа на юг анклава эвакуировались 600 тыс. палестинцев, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Ход боевых действий
- Армия обороны Израиля вновь нанесла удары по инфраструктуре шиитской организации «Хезболла» в Ливане.
Мировая реакция
- Президент США Джо Байден считает, что нужно уничтожить палестинское движение «Хамас». Однако он выступил за существование Палестинского государства и против израильской оккупации сектора Газа.
- Президент Палестины Махмуд Аббас считает, что движение «Хамас», которое контролирует сектор Газа, «не представляет весь палестинский народ».
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к руководству Израиля и палестинского движения «Хамас» по поводу гуманитарной ситуации в регионе.
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